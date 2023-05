Lucha ruft Bürger zur Teilnahme an Sozialwahl auf

per Mail teilen

Versicherte können noch bis Ende Mai wählen, wer sie in den Sozialparlamenten vertritt. Die Sozialwahl ist die drittgrößte demokratische Wahl in Deutschland.

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat am Freitag in Stuttgart zur Teilnahme an der Sozialwahl aufgerufen. Dabei geht es um die Wahl der Sozialparlamente - das sind bei den gesetzlichen Krankenkassen die Verwaltungsräte, bei der Deutschen Rentenversicherung die Vertreterversammlung.

Seit genau 70 Jahren gibt es die Sozialwahl. Sie soll für einen Interessensausgleich zwischen Versicherten und Versicherern sorgen. Laut Sozialminister Lucha leistet sie einen "maximalen Beitrag zum sozialen Frieden im Land".

Lucha: Teilnahme stärkt Repräsentanten der Versicherten

In Baden-Württemberg sind mehr als sechs Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Je mehr sich beteiligten, desto stärker seien die Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten in den Gremien der Krankenkassen und Rentenversicherungen, so Lucha.

Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter kümmern sich um die Interessen der Versicherten, zum Beispiel bei Widersprüchen der Krankenkassen gegen Rehamaßnahmen. Außerdem stellen die Selbstverwaltungen Beraterinnen und Berater für Rentenfragen.

Stimmabgabe erstmals auch online möglich

Die Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen (vdek), Ulrike Elsner, betonte bei einer Pressekonferenz in Stuttgart, dass die Sozialversicherungen staatsfern organisiert sind und den Versicherten und Arbeitgebern gehören. Die von den Versicherten gewählten Vertreterinnen und Vertreter bestimmten auch über den Kurs der Krankenkassen.

Erstmals können die Wählerinnen und Wähler auch digital an der Sozialwahl teilnehmen. Eine doppelte Abgabe der Stimmen über Briefwahl und im Internet ist laut vdek technisch ausgeschlossen.