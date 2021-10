Drittimpfung für alle: BW-Gesundheitsminister Lucha will Impfdurchbrüche verhindern

Die Corona-Infektionszahlen steigen, in den Kliniken wird es voller. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha appelliert an die Menschen, sich ein drittes Mal impfen zu lassen.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium ist angesichts steigender Infektionszahlen und der starken Auslastung der Intensivstationen alarmiert. Um sogenannten Impfdurchbrüchen - eine Corona-Erkrankung trotz Impfung - entgegenzuwirken, ruft Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nun alle geimpften Bürgerinnen und Bürger zur Auffrischung auf. Bislang hatte die Landesregierung dies nur Älteren und vulnerablen Gruppen sowie bestimmten Berufsgruppen wie medizinischem Personal empfohlen.

Nachimpfung vor allem bei Johnson & Johnson wichtig

Eine dritte Impfung sei insbesondere für alle Menschen wichtig, deren letzter Piks länger als ein halbes Jahr zurückliege, sagte Lucha dem SWR. Bei Johnson & Johnson war die Auffrischung schon nach vier Wochen empfohlen. "Wir dürfen unseren großen Erfolg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf keinen Fall gefährden", sagte Lucha laut Mitteilung am Freitag. Die Drittimpfung schütze insbesondere Ältere. Es sei wichtig, "dass wir alle geschützt bleiben - allen voran ältere Menschen und die Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen", so Lucha.

Aufruf an bestimmte Berufsgruppen

Der Gesundheitsminister appellierte insbesondere an bestimmte Berufsgruppen, wie Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher oder Polizistinnen und Polizisten. Sie hätten Kontakt zu vielen Menschen und "wurden alle schon sehr früh geimpft, entsprechend ist davon auszugehen, dass die Immunantwort langsam nachlässt", so Lucha.

Untersuchung aus Freiburg: Delta verringert Impfschutz

Das Gesundheitsministerium beruft sich auf eine aktuelle Untersuchung der Uniklinik Freiburg. Sie zeige, dass gerade die grassierende Delta-Variante den Impfschutz schmälere: "Die gute Nachricht ist, dass bei einer dritten Impfung mit BioNTech/Pfizer die notwendig hohe Konzentration an Antikörpern vorhanden ist", so Lucha. Die Auffrischung, auch Boostern genannt, verringere die Wahrscheinlichkeit der Durchbrüche. Das habe sich auch in anderen Ländern wie Israel gezeigt.

"Eine Pandemie ist keine Privatsache."

Die Intensivstationen im Land seien überwiegend mit Nicht-Geimpften belegt. "Wir sind in einer Pandemie der Ungeimpften", sagte Lucha dem SWR. "Wir wollen nicht nur boostern, wir wollen auch die in besonderer Weise ansprechen, die noch gar nicht geimpft sind", so Lucha. Diese Gruppe habe ein acht- bis zehnfach höheres Infektionsrisiko und sei damit am meisten gefährdet.

Warnstufe droht

In Baden-Württemberg sind seit Freitag mehr als 250 Covid-19-Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung. Damit wird zum ersten Mal die Grenze hin zur Warnstufe überschritten. "Sie wird am Mittwoch in Kraft treten", sagte Lucha dem SWR. Dann müssten sich Ungeimpfte auf schärfere Regeln einstellen.