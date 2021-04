Gesundheitsminister Lucha (Grüne) hat die Landkreise aufgerufen, nächtliche Ausgangsbeschränkungen konsequenter zu verhängen. Vor einer Weisung werde er im Ernstfall nicht zurückschrecken.

Mit Blick auf die rasant steigende Zahl an registrierten Corona-Neuinfektionen hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) an die Landrätinnen und -räte appelliert, in Sachen nächtliche Ausgangsbeschränkungen strikter zu werden - und sie auch tatsächlich zu verhängen. Wenn dies nach seiner Einschätzung geboten sei, werde er eine Weisung aussprechen, warnte der Minister am Mittwoch in einem Rundschreiben, das dem SWR vorliegt.

Ausgangssperren müssten unverzüglich verhängt werden, wenn sich das Coronavirus nach Überzeugung der Behörden trotz aller Einschränkungen und Auflagen stark verbreite. Maßnahmen zum Schutz der Menschen könnten nur ausreichen, wenn sie konsequent angewandt und umfassend umgesetzt würden, schreibt Lucha.

"Die rasant steigenden Sieben-Tage-Inzidenzwerte zeigen deutlich, dass wir mehr denn je weitere beschränkende Maßnahmen erlassen und konsequent umsetzen müssen." BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne)

Strengere Regeln bei Inzidenzwert über 150

Aus Luchas Sicht kommen Ausgangsbeschränkungen spätestens ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche "ernsthaft in Betracht". Dann sei davon auszugehen, dass alle bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichten, heißt es in dem Schreiben. Lucha hatte bereits am Montag gewarnt, die Landesregierung werde bei der Anwendung der Corona-Notbremse in Hotspot-Regionen im Zweifel hart durchgreifen. "Wenn wir den Eindruck haben sollten, dass die Notbremse vor Ort ausgesessen wird, werden wir als Land unter anderem mit klaren Weisungen einschreiten", hatte Lucha gesagt.

Zuletzt hatte es mehrere Stadt- und Landkreise gegeben, die die Notbremse nicht konsequent umsetzten. Das müssen sie aber tun, wenn der Grenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche schon mehr als drei Tage lang überschritten haben. Auch bei einer Ausgangsbeschränkung zögern zahlreiche Städte und Landkreise. Die Entscheidungsgewalt über die Ausgangsbeschränkungen liegt bislang bei den kreiseigenen Gesundheitsämtern.

Ist der Lockdown unausweichlich?

Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, die Stuttgarter CDU-Abgeordnete Karin Maag, ist in Anbetracht der steigenden Zahl an Neuinfektionen "in Sorge". Sie sagte am Donnerstag gegenüber dem SWR:

"Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir nochmal in einen kurzen und harten Lockdown gehen." Karin Maag, gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag

Dennoch sehe sie Licht am Ende des Tunnels, da man bei der Impfkampagne trotz einiger Rückschläge - beispielsweise beim Impfstoff Astrazeneca - "wirklich gut im Rennen" liege. Astrazeneca sei ein sicherer Impfstoff: "Wir haben 31 Vorkommnisse in Deutschland auf 2,7 Millionen Menschen, die sich haben impfen lassen.“ Das Vorgehen der Ständigen Impfkommission in diesem Fall sei von großer Vorsicht geprägt, es sei aber auch richtig so.