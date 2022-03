BW-Minister Lucha verurteilt Corona-Lockerungen des Bundes

BW-Gesundheitsminister Lucha (Grüne) verurteilt die geplanten Corona-Lockerungen der Bundesregierung und meint, diese "habe ihr Geschäft nicht gemacht". Das sagte er am Dienstagabend im SWR. Nach den Plänen des Bundes sollen ab dem 20. März alle Corona-Maßnahmen wegfallen - trotz steigender Infektionszahlen. Lucha kritisierte den Berliner Fahrplan und erklärte, was diese Lage nun für die Regeln in Baden-Württemberg bedeutet.

Sendung am Di. , 15.3.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW