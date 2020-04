Immer wieder gibt es Forderungen, die Kontaktsperre in Baden-Württemberg zu lockern. Gesundheitsminister Lucha hat dazu eine eindeutige Meinung. Gleichzeitig gibt es auch Lob für die Menschen im Land.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat Forderungen nach Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus in Baden-Württemberg eine Absage erteilt. Die Bevölkerung müsse in den kommenden Wochen diszipliniert bleiben, die Infektionsquote dürfe nicht wieder nach oben gehen, so der baden-württembergische Gesundheitsminister (Grüne) am Montag im Interview bei SWR1-Leute. Gleichzeitig lobte er die Menschen für ihre Disziplin.

Dauer 2:15 min Lucha gegen vorzeitige Lockerungen der Corona-Maßnahmen Im Gespräch mit SWR1-Leute-Moderator Wolfgang Heim sprach Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) auch über das Testverfahren bei möglichen Corona-Verdachtsfällen und Lehren für die Zukunft.

Eventuelle Lockerungen werden nach Ostern besprochen

Die Kontaktsperre in Baden-Württemberg gilt noch bis zum 19. April. Nach Ostern werden die Regierungschefs gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel die Lage besprechen und eventuelle Änderungen an den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vornehmen. Im Hinblick auf etwaige Ergebnisse würde in der derzeitigen Situation Kaffeesatz lesen keinen Sinn machen, da man auch keine falschen Signale aussenden möchte. Es gelte jedoch nach wie vor, das Krankheitsgeschehen dauerhaft in den Griff zu bekommen. Dies schaffe man nur, wenn man die Infektionsherde weiterhin auf das "maximale Minimum beschränken", so Lucha.

Ob die Wiederaufnahme des Schulunterrichts zu einer der ersten Maßnahmen nach einer möglichen Lockerung der Maßnahmen gehöre, wollte der Grünen-Politiker nicht bestätigen. "Ich bitte jetzt inständig: keine falschen Signale". Stattdessen solle jeder sein "positives Sitzfleisch" weiter bewahren.

Möglicherweise werde der Höhepunkt der Infektionswelle in Baden-Württemberg doch einige Tage nach hinten rücken. Vergangene Woche prognostizierte die Landesregierung dazu noch das Osterwochenende. Es sei anhand der Entwicklungen aber möglich, dass sich dies verschoben hätte. Lucha betonte, noch am Montag Hinweise bekommen zu können, wie die Lage rund um das Osterfest aussehen könnte.

Lieferketten haben nicht mehr funktioniert

Bei der Eindämmung des Virus sei Lucha zufolge ein Schwerpunkt die Beschaffung von ausreichend Schutzausrüstung wie beispielsweise Mundschutzmasken. Dass lange nichts passiert sei, führte der Grünen-Politiker auf gleich mehrere Faktoren zurück. Zum einen hätten von einem Tag auf den anderen Lieferketten, speziell aus dem asiatischen Raum, nicht mehr funktioniert und Container, die schon auf dem Weg nach Europa und auch nach Baden-Württemberg waren, seien zurückbeordert worden, skizzierte Lucha.

Zum anderen habe man gedacht, gut aufgestellt zu sein. Die Abhängigkeit anderer produzierender Staaten habe man aber unterschätzt und steuere mit dem Aufbau eigener Kapazitäten dagegen an. "Der Mangel wird geringer. Wir beschaffen, beschaffen, beschaffen", so Lucha. Das Engagement zahlreicher Firmen im Land, die ihre Produktion umgestellt oder ergänzt haben, um Schutzausrüstung oder Schutzmasken herzustellen, bezeichnete er als "unglaublich".

Bei Testverfahren "dazugelernt"

Angesprochen auf die Kritik nach zu wenigen und zu wenig zielgerichteten Tests bezeichnete Lucha das Vorgehen in Südkorea als Vorbild für Baden-Württemberg. Man habe "dazugelernt", so Lucha. Alleine im März sei die Zahl der durchgeführten Corona-Tests verdoppelt worden. Man müsse sehr spezifisch hinschauen, wer getestet werde und wann. "Wir wollen vermeiden, dass wir zum falschen Zeitpunkt ein negatives Ergebnis mitgeben und die Menschen in einer falschen Sicherheit wiegen", so Lucha. Man habe am Wochenende das Vorgehen umgestellt und vor allem vulnerable Gruppen und spezielle Berufsgruppen in den Fokus des Testens aufgenommen.

Test-Kapazitäten stark gesteigert

Erfreut zeigte sich der Grünen-Politiker über die Ansteckungsquote und deren Entwicklung: Ein Infizierter steckt nur noch eine weitere Person an, so die Analyse des Robert-Koch-Instituts. "Wir sind am Anfang ausgegangen von 2,5 bis 4 Personen", so Lucha. Als die größten Sorgenkinder bezeichnete er nach wie vor die vulnerablen Gruppen, bei denen man wisse, dass der Krankheitsverlauf bei ihnen am stärksten augeprägt sei, sowie das medizinische Personal. Wann ein Impfstoff gegen das Virus eingesetzt werden kann, konnte Lucha nicht sagen. "Wir beten und zünden an Ostern eine Kerze an, dass wir ihn ganz früh erhalten."

Lucha plädiert für Aufwertung der Pflegeberufe

Bereits vor der Corona-Krise sei es ihm ein großes Anliegen gewesen, die Pflegekräfte im Land aufzuwerten, so Lucha im Interview bei SWR1. "Wir müssen als Gesellschaft entscheiden, dass wir diese Berufe in Zukunft finanziell besser stellen", sagte Lucha, der auch für einen Besserstellung weiterer Berufsgruppen wie beispielsweise Angestellten in Supermärkten plädierte. "Wir können auch eine Debatte gut vertragen, was jemand verdient hat was etwas wert ist."

Aus der Krise lernen

Lucha betonte, aus der Krise die richtigen Schlüsse zu ziehen. Konkret brachte er eine europäische Strategie für die Produktion von Medizinprodukten, Schutzkleidung und Medikamenten ins Spiel: "Die Unterstützung läuft nur so gut, wie ein eigenes Gesundheitssystem die eigenen Aufgaben lösen kann", so Lucha. Der europäische Fokus sei zu Beginn der Krise jedoch zu wenig auf Gesundheit gelegt worden.