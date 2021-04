per Mail teilen

Ein Besuch im Biergarten mit vorheriger Terminvereinbarung - das könnte in Baden-Württemberg bald möglich sein. Ein Stufenplan des Sozialministeriums sieht stufenweise Lockerungen vor.

Der baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) denkt offenbar über Lockerungen der Corona-Beschränkungen in bestimmten Bereichen nach. In einem Arbeitspapier, das dem SWR vorliegt, werden mögliche Lockerungen ab dem 19. April in Aussicht gestellt. Lucha stehe zwar "ausdrücklich" hinter bundeseinheitlichen Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zur Eindämmung der Pandemie. Gleichzeitig wolle er sich auch auf "die Zeit danach" mit stufenweisen Lockerungen vorbereiten. Wie eine Sprecherin des Ministeriums betonte, müsse das Arbeitspapier allerdings noch zwischen den Ressorts abgestimmt und auch im Kabinett beraten werden.

Harter Lockdown für Einzelhandel erst bei Inzidenz von 200

Nach dem Stufenplan soll der Einzelhandel bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in Stadt und Landkreisen wieder öffnen dürfen. Kunden dürften dann mit Maske und Mindestabstand empfangen werden. Vorgesehen ist ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein Kunde je 20 Quadratmeter für die 800 Quadratmeter übersteigende Verkaufsfläche. Im aktuellen Stufenplan des Sozialministeriums sind Lockerung dieser Art erst bei einer Inzidenz unter 50 vorgesehen.

Liegt die Inzidenz bei einem Wert von 100 bis 200, soll - laut dem neuen Plan - Einkaufen mit vorheriger Terminvereinbarung (Click & Meet) möglich sein - allerdings nur für Kunden, die einen negativen Corona-Test vorweisen könnten. Pro 40 Quadratmeter Ladenfläche soll dann ein Kunde erlaubt sein. Überschreitet die Inzidenz den Wert von 200 gibt es nach dem Eckpunktepapier nur noch die Möglichkeit zu "Click & Collect", gegebenenfalls verbunden mit Ausgangssperren für den Abend.

Hoffnung für Außengastronomie

Von einem zweiten Öffnungsschritt könnte laut Plan unter anderem die Außengastronomie profitieren. Fällt die Inzidenz unter 50, dürften Straßencafés und Biergärten wieder öffnen. Lockerungen wären dann auch für Theater, Opern, Konzertsäle, Museen, Zoos und botanische Gärten vorgesehen - sie könnten ebenfalls wieder öffnen. Auch Kontaktsport im Freien soll dann wieder möglich sein, in Hallen immerhin kontaktarmer Sport.

Beim Blick auf die Zahlen erscheint dieser Öffnungsschritt noch weit entfernt. In Baden-Württemberg liegen aktuell nur fünf der insgesamt 44 Landkreise unter einer Inzidenz von 100. Näher liegt für die meisten Landkreise der Plan für die Inzidenz zwischen 50 und 100: Hier soll die Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung öffnen dürfen, Kulturveranstaltungen sowie (kontaktarmer) Sport drinnen und draußen (mit Kontakt) sollen erlaubt werden. Bedingung: ein negativer Test und die Nutzung einer App zur Kontaktnachverfolgung.

Stufenplan für Schulen

Präsenzunterricht soll bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 in den Stadt- und Landkreisen wieder stattfinden - dann aber mit Testpflicht. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 soll es Fern- oder Wechselunterricht geben - begleitet von Hygienemaßnahmen, Maskenpflicht, Abstandsregeln und der Testpflicht für alle Schüler und Schülerinnen. Sobald die Inzidenz den Wert von 100 überschreitet, soll das Infektionsgeschehen an den betroffenen Schulen "detailliert" analysiert werden. Die örtlichen Gesundheitsämter sollen dann Maßnahmen ergreifen. Über einer Inzidenz von 200 gelten ähnliche Regelung, dann seien auch Schulschließungen möglich.

Corona-Modellprojekte erwünscht

Anfang April hatte das Sozialministerium wegen steigender Inzidenzzahlen neue Anträge auf Modellprojekte erst einmal auf Eis gelegt. Im neuen Stufenplan von Lucha ist offenbar aber gezielt die Rede von Modellprojekten für den Einzelhandel, für die Gastronomie, die Kultur und den Sport, auch bei Inzidenzen zwischen 100 und 200. Die Auswahl der Modellprojekte soll über den Städtetag, den Gemeindetag und den Landkreistag erfolgen. Lockerungen könnten mit Testkonzepten erprobt werden, heißt es im Stufenplan. Diese müssten aber wissenschaftlich begleitet werden.