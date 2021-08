per Mail teilen

Nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan wird die Lage der Ortkräfte immer verzweifelter. Sie müssen dringend außer Landes gebracht werden, heißt es auch in Baden-Württemberg.

Lucas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte e.V. ist in großer Sorge. Von Bad Liebenzell (Kreis Calw) aus hat er als Regionalbeauftragter Schwarzwald direkte Verbindungen zu Menschen, die zum Beispiel mit der Bundeswehr in Afghanistan zusammengearbeitet haben. Diese Männer und Frauen waren unter anderem als Übersetzer tätig, als Fahrer oder als Köche. Sie stellten aber auch Kontakt zur einheimischen Bevölkerung her.

"Die Menschen haben Todesängste"

Ein Großteil der afghanischen Ortskräfte hat mit dem Bundesentwicklungsministerium zusammengearbeitet, gefolgt von der Bundeswehr, dem Bundesinnenministerium und dem Auswärtigen Amt. Deshalb sind diese Menschen nun in unmittelbarer Gefahr, denn sie sind zur Zielscheibe der Taliban geworden. "Die Menschen sind verzweifelt. Sie haben Todesängste", sagte Lucas Wehner im SWR.

Geheime Häuser für Ortskräfte in Kabul aufgelöst

Das Patenschaftsnetzwerk habe vor wenigen Wochen angefangen, in der afghanischen Hauptstadt Kabul Häuser anzumieten, berichtet Lucas Wehner: "Wir hatten jetzt zum Ende 340 bis 370 ehemalige Ortskräfte in diesen Häusern. Für die Öffentlichkeit waren sie geheim. Gestern mussten wir die 'Safe Houses' auflösen." Bereits vier Stunden danach durchsuchten Taliban-Kämpfer diese Häuser, weil sie auf der Suche nach den Ortskräften waren.

Diese Menschen seien jetzt in den Straßen Kabuls unterwegs. Das erschwere die Evakuierung sehr. Es sei ein großes Problem, die Menschen zum Flughafen zu bringen, so Lucas Wehner. "Wir können unseren Ortskräften gerade nur sagen, dass sie zunächst in ihren Verstecken bleiben sollen und dass wir versuchen, sie dann irgendwie zum Flughafen zu lotsen."

Ein weiteres, großes Problem sei, dass Flugzeuge, die in Kabul ankommen, oft nur ein Landefenster von 20 bis 30 Minuten haben. Es sei sehr schwierig, die Ortskräfte dann genau in dieser Zeit zum Flughafen zu bringen. "Wir können wirklich gerade nur hoffen und beten, dass wir unsere Leute erreichen und irgendwie rausholen", sagt Lucas Wehner.

"Vom Vorgehen der Bundesregierung enttäuscht"

Den Taliban dürfe man auf keinen Fall trauen - davon ist Lucas Wehner überzeugt. Zugleich sei er vom Vorgehen der Bundesregierung enttäuscht und tief erschüttert. "Da gab es unheimlich viel Naivität. Wir hätten nicht glauben dürfen, dass es jetzt einfach bergauf geht, dass jetzt die große Demokratie in Afghanistan kommt", sagt Lucas Wehner. Das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte habe in den vergangenen Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Ortskräfte aus dem Land geholt werden müssen. Insbesondere in den vergangenen zwei Monaten habe man das Gespräch mit den Ministerien gesucht und um dringende Unterstützung für die Ortskräfte gebeten.

Tausende afghanische Ortskräfte fürchten sich vor den Taliban

Laut Wehner befinden sich aktuell 1.800 ehemalige afghanische Ortskräfte und deren Familien in Deutschland. Insgesamt seien 2.851 Visa erstellt worden. Das Patenschaftsnetzwerk geht deshalb davon aus, dass 1.000 weitere Personen schon auf dem Weg nach Deutschland sind - oder sich in Afghanistan versteckt halten. Insgesamt sind nach Einschätzung Wehners 4.400 afghanische Ortskräfte und Familienmitglieder visaberechtigt. 4.000 weitere Menschen seien wegen der aktuellen politischen Vorgaben nicht antragsberechtigt.

Verzweifelte Anrufe: Sorge um Angehörige

Lucas Wehner berichtet von verzweifelten Anrufen, die er erhalte - unter anderem von Afghanen, die in Deutschland leben und sich um ihre Familien vor Ort sorgen. "Ich hatte gestern eine weinende ehemalige afghanische Ortskraft am Telefon. Die schreibt mir seit circa drei Wochen täglich und ruft immer wieder an." Er könne nur versuchen, Trost zu spenden. "Es ist eine schwierige Situation. Wir stehen da zum Teil genauso hilflos da wie alle anderen."

Ganz aktuell habe er erfahren, dass die mobilen Straßensperren der Taliban am Flughafen in Kabul wohl nicht mehr stehen, sagt Lucas Wehner. Offenbar habe das britische Militär den Bereich vor dem Flughafen gesichert. Wehner hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Aber diese Hoffnung ist mit sehr viel Gebet verbunden."