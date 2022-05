per Mail teilen

Der Zustand der Wälder in Baden-Württemberg ist weiterhin besorgniserregend. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor, den Landesforstminister Peter Hauk (CDU) am Freitag vorgestellt hat. Demnach hat das feuchte Wetter in diesem Jahr dem Wald zwar genutzt - dennoch stuft das Papier 42 Prozent der Waldfläche im Land als deutlich geschädigt ein.