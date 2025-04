"DialektLänd": Wie die Landesregierung Dialekte in BW fördern will

Die Landesregierung will Dialekte in Baden-Württemberg stärken. Dafür hat sie am Dienstag ein Strategiepapier verabschiedet. Es sieht unter anderem mehr Forschung zu Dialekten an den Universitäten vor. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das Thema auch persönlich einen hohen Stellenwert.