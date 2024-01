per Mail teilen

Wenn in Baden-Württemberg der Mobilitätspass und die Nahverkehrsabgabe eingeführt würden, könnten einzelne Städte und Landkreise bis zu 90 Millionen Euro im Jahr für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einnehmen. Das hat das Landesverkehrsministerium ermittelt. Minister Winfried Hermann (Grüne) stellte die Zahlen am Montag vor und kündigte an, das entsprechende Gesetz werde bis zum Frühling fertig.