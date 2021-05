Die Corona-Infektion ist nach wenigen Wochen meist vorbei. Das bedeutet für viele Betroffene aber nicht die volle Heilung und die Rückkehr in den Alltag. Immer mehr Menschen leiden an den Langzeitfolgen.

Die Erforschung von Therapieansätzen von lang andauernden Corona-Erkrankungen steckt noch in den Kinderschuhen, doch bereits jetzt können Betroffene in Baden-Württemberg einige Angebote wahrnehmen - Tendenz steigend. "Es ist ein relativ frisches Phänomen", so Andreas Rembert Koczulla, Chefarzt am Fachzentrum für Pneumologie der Schön Klinik Berchtesgadener Land in Prien am Chiemsee. Man überblicke gerade mal 15 Monate.

Viele Unikliniken hätten Fachabteilungen eingerichtet für Patienten. In ländlicheren Regionen seien meist Allgemeinmediziner die ersten Ansprechpartner. "Ich glaube, dass auch Selbsthilfegruppen eine entscheidende Rolle zukommt", so Rembert Koczulla weiter.

Eine der Unikliniken, die sich mit Covid-19-Spätfolgen an Lunge und Herz auseinandersetzt, ist die Uniklinik in Ulm, die dazu im Februar ein Forschungsprojekt gestartet hat. Im Zuge der Studie können sich betroffene Patientinnen und Patienten in einer eigens eingerichteten Post-Covid-19-Spezialambulanz untersuchen und beraten lassen. Was man bereits absehen kann, ist "dass man nach einer Post-Corona-Infektion einfach sehr viel Zeit investieren muss, um auf die Beine zu kommen", so Oberarzt Dominik Buckert im SWR.

Corona-Spätfolgen: Unikliniken starten Forschungsprojekte

Auch das Uniklinikum in Tübingen sucht im Rahmen eines Forschungsprojekts seit Anfang Mai für Interviews Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung an Post-Covid-Beschwerden leiden. Mit dem Projekt "Gemeinsam gegen Post-Covid" wolle man Erfahrungen sammeln - von Betroffenen sowie von medizinischem Personal, das Post-Covid-Patienten behandelt, so die Verantwortlichen.

Relevant seien dabei Informationen zu den Maßnahmen, die den Betroffenen oder den Patienten bei ihren Post-Covid-Beschwerden geholfen haben. Die vielversprechendsten Ansätze könnten durch die Wissenschaft aufgegriffen und in klinischen Studien geprüft werden, um so im besten Fall allen Betroffenen zu helfen. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die unter Post-Covid-Beschwerden leiden.

Post-Covid und Long-Covid Experten unterscheiden bei den Langzeit-Erkrankungen das Post-Covid-Syndrom, bei dem Symptome noch zwölf Wochen nach einer akuten Corona-Infektion vorhanden sind, und das Long-Covid-Syndrom, das den Symptomverlauf von Woche vier bis über die Woche zwölf hinaus bezeichnet. Verlässliche, repräsentative Daten zum Anteil der Erkrankten mit Langzeitfolgen liegen noch nicht vor. Etwa zehn Prozent aller Erkrankten haben mit Langzeitfolgen dieser Art zu kämpfen, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).

Auch Spitzensportler leiden an den Spätfolgen

Dass die Spätfolgen einer Coronavirus-Infektion auch die weltbesten Sportler in ihren Disziplinen über einen langen Zeitraum beeinträchtigen können, musste der Ringerweltmeister Frank Stäbler am eigenen Leib spüren. Mitte Oktober 2020 infizierte sich Stäbler, mehr als 20 Prozent an Leistungsfähigkeit hat der Erfolgsringer, der sich derzeit in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) auf die olympischen Spiele vorbereitet, durch seine Viruserkrankung eingebüßt. Noch monatelangem Training zur Wiederherstellung seiner Lungen-Kapazität "bin ich wieder top-fit", so Stäbler vor wenigen Wochen.

Wie der 31-Jährige leiden zahlreiche Betroffene noch Monate nach ihrer Erkrankung an den Folgen. Häufige Syptome sind starke Erschöpfung, Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinnen oder Herzbeschwerden.

Ein Symptom, über das die meisten nach Covid-19 berichten, ist die sogenannte Fatigue, eine sehr starke Müdigkeit. Tritt diese Erschöpfung nach einer akuten Infektion auf, spricht man zunächst von einer post-infektiösen Fatigue. Die bessert sich meist wieder. Halten die Beschwerden aber mehr als ein halbes Jahr an, kann sich ein Chronisches Fatigue-Syndrom entwickelt haben.

Um diese und andere Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion soll sich eine weitere Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Juni in Kupferzell (Hohenlohekreis) drehen. Die Verantwortlichen wollen herausfinden, welche Langzeitfolgen auftreten und wie lange sich Antikörper nachweisen lassen. Das RKI rechnet mit 400 bis 600 Teilnehmern. Kupferzell war zu Beginn der Pandemie im März 2020 einer der Corona-Hotspots in Baden-Württemberg, in der Folge hatte das RKI bereits mehrere Untersuchungen vor Ort durchgeführt.

Selbsthilfegruppen betroffener Covid-Infizierter ins Leben gerufen

Weniger wissenschaftlich begleitet, dafür für Betroffene von mindestens genauso großer Bedeutung, ist der Austausch in Selbsthilfegruppen, die in immer mehr Orten in Baden-Württemberg zusammen kommen. Ein Beispiel findet sich in Schwäbisch Hall, wo der Austausch von Long-Covid-Patienten geplant ist. In Stuttgart treffen sich Betroffene und Angehörige, um die Folgen ihrer Covid-Erkrankung zu verarbeiten. Laut der nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) sind auch in vielen anderen Städten in Baden-Württemberg entsprechende Initiativen gestartet oder angedacht. Außerdem soll ein gemeinnütziger Verein gergründet werden. Auch die Selbsthilfekontaktstelle auf Landesebene in Baden-Württemberg (SEKIS) bietet Covid-Patienten mit Langzeitfolgen die Möglichkeit an, Kontakte zu bündeln und herzustellen, um den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung möglich zu machen.

Über die Gründung einer Covid-Selbsthilfegruppe in Stuttgart hat der SWR bereits im Februar berichtet. Hier können Sie den Beitrag in voller Länge sehen:

Indes sorgt die mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen in der Branche für immer mehr Kontroversen, gerade auch unter dem Aspekt der Long-Covid-Folgen. Während die Ständige Impfkommission (Stiko) derzeit wohl keine generelle Impfempfehlung für alle älteren Kinder und Jugendliche abgeben wird, hält die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, ein Impfangebot für Kinder und Jugendliche für richtig. "Das stärkste Argument, Zwölf- bis 15-Jährige zu impfen, ist einfach, dass sie auch selbst natürlich einen Schutz haben möchten", sagte Buyx am Mittwoch dem NDR. Auch bei Jugendlichen gebe es schwere Verläufe und das Long-Covid-Syndrom.

Bereits Ende März hatte Markus Hufnagel vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Freiburg vor mehr Spätfolgen durch die Zunahme der Corona-Ansteckungen in dieser Altersgruppe gewarnt. "Darauf ist die Pädiatrie im Vergleich zur Versorgungssituation bei Erwachsenen nach überstandener Infektion noch nicht vorbereitet", hatte Hufnagel betont.

Long-Covid betrifft auch Kinder

Akute Corona-Infektionen laufen bei Kindern oft symptomlos ab, schwere Krankheitsverläufe sind auch noch bei Jugendlichen eher selten. Von Spätfolgen wird dennoch auch bei Minderjährigen berichtet: Diese setzten manchmal auch erst Monate nach der Corona-Infektion ein oder verschlechterten sich. "Das Krankheitsbild ist sehr variabel", so Hufnagel. Mögliche Folgen, die auch in Kombination auftreten könnten, seien unter anderem chronische Erschöpfung, generelle Leistungsminderung und Gelenk- und Muskelschmerzen, aber auch Hautveränderungen, ähnlich Frostbeulen an den Zehen. Anhaltender Geruchs- und Geschmacksverlust spiele hingegen im Vergleich zu Erwachsenen bei Kindern und Jugendlichen eine untergeordnete Rolle.

Es habe den Anschein, dass Langzeitfolgen bei Kindern eher aufträten als die akute Erkrankung, so der Charité-Virologe Christian Drosten kürzlich im Podcast "Coronavirus-Update". Daneben gebe es das Zusatzproblem des pädiatrischen Multisystem-Inflammationssyndroms (PIMS), das eine Krankenhausbehandlung erfordert. Das sind Entzündungen, die Kinder etwa ab dem Grundschulalter bis zur Pubertät betreffen können. Das Tückische daran ist, dass die Corona-Infektion selbst in der Regel unauffällig verläuft. Die Symptome von PIMS treten erst nach einigen Wochen auf.

Zwei bis vier Wochen nach der Infektion bekommen die Kinder Fieber, ihr Kreislauf wird instabil und viele leiden unter Bauchschmerzen und Hautausschlag. Bisher tritt diese Spätfolge relativ selten auf. Ähnlich verlief es bei einem Kind, das in Stuttgart Anfang des Jahres über mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hat bis März 2021 deutschlandweit 245 Kinder und Jugendliche mit PIMS gezählt. Die Krankheit tritt bei jedem Tausendsten mit Sars-CoV-2 infizierten Kind auf.