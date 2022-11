per Mail teilen

Für geschätzt 70.000 Menschen in Baden-Württemberg hatte eine Infektion mit dem Coronavirus kein Ende. Sie leiden an Long Covid, Langzeitfolgen von Corona. Zwei von ihnen sind Stefanie Rheinsberg aus Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) und Suzana Niklaj aus Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen).