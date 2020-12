Vorerst letzter London-Flieger landet in Stuttgart

Seit Montag dürfen Flugzeuge aus Großbritannien nicht mehr in Deutschland landen. Grund ist die Entdeckung einer möglicherweise hochansteckenden Coronavirus-Variante. Auch am Stuttgarter Flughafen landete am Sonntagabend die vorerst letzte Maschine aus London.