Um die Beziehungen zwischen London und Baden-Württemberg zu stärken, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der britischen Hauptstadt eine BW-Vertretung eröffnet.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat in London offiziell die Repräsentanz des Landes Baden-Württemberg eröffnet. Das "BW-UK Office" soll die Zusammenarbeit beider Länder zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und erneuerbare Energien stärken.

Das neue Büro in der britischen Hauptstadt sei ein Ankerpunkt, von dem aus man diese Netzwerkarbeit machen könne, sagte der Ministerpräsident dem SWR. Erst kürzlich hatte das Land die Imagekampagne "Baden-Württemberg - The Länd" gestartet, mit der um ausländische Fachkräfte geworben werden soll.

Das Büro kostet mehr als 200.000 Euro

Bei der Eröffnung am Montag in London waren unter anderem der britische Handelsminister Greg Hands und der deutsche Botschafter Andreas Michaelis zu Gast. Leiterin der neuen Vertretung in London ist die Wirtschafts-Fachfrau Nicola Pinder. Das Büro soll 240.000 Euro im Jahr kosten.

Bei dem Büro in London geht es vor allem um Kontaktpflege. Nicola Pinder wird Ansprechpartnerin sein für Menschen aus der Wirtschaft und der Wissenschaft, aus Großbritannien und aus Baden-Württemberg. So soll sie Gründer oder Forscherinnen zusammenbringen. Ein ähnliches Konzept mit einer festen Ansprechperson in London hat auch das Land Nordrhein-Westfalen.

Für die BW-Vertretung wurden Büroräume angemietet

Bei der Repräsentanz handelt sich es nicht um ein eigenes Gebäude. Es werden lediglich Räume angemietet, was günstiger ist und deshalb im Vergleich zu anderen Haushaltsposten deutlich weniger kostet. Zudem soll es den Vorteil bieten, dass die Leiterin flexibel arbeiten kann - mal aus London oder anderen Landesteilen wie auch aus Baden-Württemberg.