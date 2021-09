Corona-"Lolli-Tests" an Schulen in Schwäbisch Hall und Mannheim

An verschiedenen Schulen in Schwäbisch Hall und Mannheim starten im September die "Lolli-Tests", um Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern zu entdecken: Wie das mobile Testlabor Covlab der Baden-Württemberg-Stiftung mitteilte, geht bereits am 14. September eine Testphase an weiterführenden Schulen in Schwäbisch Hall los, die bis zum 24. September 2021 laufen wird. In Mannheim solle dieses Konzept ab dem 27. September für etwa sechs bis acht Wochen an mehreren Grundschulen erprobt werden und könne bei Bedarf auf weitere Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten ausgeweitet werden. Bei den Tests lutschen die Schülerinnen und Schüler an medizinischen Wattestäbchen, diese werden dann im sogenannten "Pooling" gesammelt und gemeinsam im Labor analysiert. Können in einem Pool keine SARS-CoV-2 spezifischen Nukleinsäuren nachgewiesen werden, bedeutet dies Entwarnung für alle Testpersonen. Gibt es dagegen einen positiven Befund, wird nachgetestet. Mit dem mobilen Labor können bis zu 3.000 Schülerinnen und Schüler pro Tag getestet werden.