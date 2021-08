Warum funktioniert das Tarifeinheitsgesetz nicht? Lutz Heyser von der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet.

Das hängt damit zusammen, wie dieses Gesetz bislang gestrickt ist, und wie auch die Betriebe – etwa jetzt die Bahn – organsiert sind. Hier liegt der Fehler im System. Den die einfache Formel: "Ein Betrieb, ein Tarifvertrag" funktioniert nicht, wenn ein Betrieb (wie eben die Bahn) in ein paar dutzend oder gar hunderten Einzel-Betriebe und Unter-Gesellschaften aufgespaltet wurde. In der dann dazu auch noch verschiedenen Gewerkschaften – etwa in einem die GDL, im anderen die Konkurrenz von der EVG, dass Sagen haben. Dass kann dann, wie man jetzt beim Lokführerstreik sieht, auch erstmal zu mehr Streit und Streik führen. Zumal, wenn sich die einzelnen Gewerkschaften dazu noch untereinander spinnefeind sind. Denn, wenn in Tarifkonflikten letztlich nur die größere Gewerkschaft zum Zuge kommen soll, muss die kleinere umso verbissener und lauter darum kämpfen, noch größer und mächtiger zu werden. Und genau das tut ja die GDL jetzt mit ihrem Streik. Das kann man ihr dann aber auch nur bedingt zum Vorwurf machen. Denn dabei geht es eben um die Existenz der kleineren Gewerkschaften. Aus Arbeitnehmersicht aber eigentlich schlecht, wenn Belegschaften so gespalten und gegeneinander aufgebracht werden.