Lokführer wollen fünf Tage streiken: Zugausfälle auch in Baden-Württemberg

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat erneut zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Der Güterverkehr ist seit Mittwochnachmittag betroffen, der Personenverkehr ab Donnerstag.

Die Fahrgäste müssen sich in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen auf Zugausfälle und -verspätungen einstellen. Die Deutsche Bahn will im Personen-Fernverkehr etwa ein Viertel des üblichen Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt 40 Prozent. Über Details informiert der Konzern auf seiner Homepage.

Schwerpunkte Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim

Regionale Schwerpunkte des Lokführerstreiks ab Donnerstag 2 Uhr sollen wieder Ballungsräume wie Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim sein, sagte Jens-Peter Lück, Vizevorsitzender des GDL-Bezirks Süd-West, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Streikbereitschaft hat noch zugenommen", fügte er hinzu. Die Gewerkschaft verzeichne im laufenden Tarifkonflikt einen Zuwachs an Mitgliedern.

Während des Streiks sollen unter anderem im Großraum Stuttgart die S-Bahnen nur noch im Stundentakt fahren. Einige der S-Bahnen und Regionalzüge fallen sogar ganz aus. Es gibt einen Ersatzfahrplan.

Auch im Raum Heilbronn soll der Lokführerstreik spürbar sein. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat massive Zugausfälle angekündigt. Von Donnerstag bis Dienstag werden insbesondere die Linien S4, S41 und S42 im Raum Heilbronn betroffen sein, hieß es.

In der Region Karlsruhe bereitet man sich ebenfalls auf Behinderungen und Zugausfälle durch den Streik der GDL vor. Es werden Auswirkungen sowohl auf den Pendlerverkehr als auch auf die Reisepläne von Urlaubern erwartet. Davon ist auch der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) betroffen.

Der dritte Streik in wenigen Wochen trifft Hunderttausende Menschen. Die für die Streikdauer gebuchten Fahrkarten können auch an anderen Tagen genutzt werden. Das gilt noch bis zum 17. September, wie die Bahn mitteilte.

Lufthansa und Eurowings starten Sonderflüge

Der anstehende Bahnstreik treibt bei der Lufthansa die Buchungen für innerdeutsche Flüge deutlich nach oben. Die Fluggesellschaft und ihr Tochterunternehmen Eurowings stocken deshalb ihr Flugangebot bis zum 7. September um mehr als 7.000 Sitzplätze auf. Das teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Bei etwa 150 Flügen würden größere Flugzeuge eingesetzt, hieß es. Außerdem würden 30 zusätzliche Flüge angeboten. Im Fokus stehen bei der Lufthansa unter anderem Verbindungen von Frankfurt und München nach Berlin und Hamburg und zurück. Eurowings verstärkt vor allem das Flugangebot von Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart nach Berlin und zurück. Es gebe bereits einen sprunghaften Buchungsanstieg, so der Sprecher.

Streik soll bis Dienstag dauern

Der mehrtägige Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer soll in der Nacht zu Dienstag enden. Kurz nach Beginn der dritten Streitrunde ist die Deutsche Bahn im Tarifkonflikt auf die GDL zugegangen und hat ein neues Angebot vorgelegt. Laut Bahn-Personalvorstand Martin Seiler habe der Konzern die Laufzeit des Tarifvertrags von 40 auf 36 Monate angepasst. Zudem beinhalte das Angebot eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Bislang hatte die Bahn die Höhe der Prämie nicht beziffert.

Die GDL fordert eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn will die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten war bislang jedoch, wann genau die einzelnen Stufen greifen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll.