Der Start in die neue Woche hat vielerorts mit Zugausfällen begonnen. Denn seit dem frühen Morgen streiken die Lokführerinnen und Lokführer der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert eine Corona-Prämie von 600 Euro und insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Reisende und Pendler müssen sich deshalb noch bis Mittwoch auf Ausfälle und Wartezeiten einstellen.