In Bischweier im Kreis Rastatt wurde am Donnerstag ein Logistikzentrum von Mercedes-Benz eröffnet. Rund 500 Menschen sollen dort arbeiten.

In Bischweier (Kreis Rastatt) ist auf dem Gelände des ehemaligen Spanplattenwerks Kronospan ein Logistikzentrum von Mercedes-Benz entstanden. Das sogenannte International Consolidation Center (ICC) wurde am Donnerstag eröffnet. Jetzt soll der Probebetrieb starten, in etwa vier Wochen dann der sogenannte Hochlauf, also der Normalbetrieb.