In Berlin suchte die Polizei am Donnerstag nach einer offenbar freilaufenden Löwin. Mit welchen Sicherheitskonzepten Löwen in Baden-Württemberg gehalten werden und welche Bestimmungen es gibt, erläutern Thomas Kölpin von der Wilhelma in Stuttgart und Christian Walliser vom Tatzmania Raubtierpark in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).