Das Hin- und Her für einen Impftermin macht Wartenden in der Corona-Pandemie zunehmend zu schaffen. In einer Seniorenresidenz in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zeigt sich das schleppende Vorankommen bei der von der baden-württembergischen Landesregierung veranlassten Impfstrategie.

Sendung am Mi , 24.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW