Am Ende war der Druck für CDU-Politiker Nikolas Löbel, der wegen Geschäften mit Corona-Masken in die Kritik geraten war, dann doch zu groß. Am Montag gab Löbel bekannt, sein Bundestagsmandat niederzulegen und aus seiner Partei auszutreten. Persönlich hat er sich noch nicht geäußert.

Sendung am Mo , 8.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW