In der Corona-Krise hatten gerade Paare und Familien in den Grenzregionen eine harte Zeit. In Konstanz und Kreuzlingen und an weiteren Übergängen wurde in der Nacht der Grenzzaun abgebaut.

Nach der Lockerung der Beschränkungen im Grenzverkehr zwischen Frankreich und Baden-Württemberg hat die Bundespolizei in Offenburg nicht deutlich mehr Verkehr registriert. Man müsse abwarten, wie sich der Verkehrsfluss in den kommenden Tage entwickle, erklärte ein Sprecher am Samstag. Bis zum Mittag haben es an den Grenzen keinerlei Probleme gegeben.

Dauer 2:35 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona-Lockerungen für Grenzgänger in Baden-Württemberg In der Nacht zum Samstag wurden die Regeln an der Grenze zu Österreich, der Schweiz und Frankreich gelockert, viele Grenzzäune abgebaut. Verwandte dürfen sich wieder besuchen und nicht verheiratete Paare können sich nach Wochen in die Arme schließen. Video herunterladen (6,2 MB | MP4)

In der Nacht zum Samstag wurden die Regeln an der Grenze zu Österreich, der Schweiz und Frankreich gelockert. Die neuen Regelungen gelten künftig auch für unverheiratete Paare. Der Besuch des Partners ist erlaubt, ebenso der Besuch von engen Verwandten. Dazu zählen Kinder, Eltern und Großeltern, aber auch Geschwister, Tanten, Onkel und Cousins. Auch die Teilnahme an Hochzeiten, Beerdigungen und religiösen Feiern ist gestattet. Freien Grenzübertritt haben zudem Kinder und Jugendliche, die in Deutschland eine Kita, Schule oder Ausbildungsstätte besuchen. Wer in Deutschland Pachtflächen oder einen Zweitwohnsitz hat, darf ebenfalls über die Grenze. Allerdings nur zur Pflege dieses Grundbesitzes.

An den Grenzübergängen zwischen Deutschland und Frankreich wie hier in Kehl (Ortenaukreis) sind die Kontrollen gelockert worden. Die Bundespolizei führt nur noch stichprobenartige Grenzkontrollen durch. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Einreisen aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen bleiben weiterhin verboten. Am deutsch-französischen Grenzübergang zwischen Kehl (Ortenaukreis) und dem elsässischen Straßburg musste die Polizei am Samstag mehrere Menschen zurückweisen, die zum Einkaufen über die Grenze wollten. Ganz ohne Kontrollen wird dies erst wieder ab dem 15. Juni möglich sein.

Selbsterklärung für den Grenzübertritt Wer eine dieser Regelungen für den Grenzübertritt in Anspruch nehmen will, muss eine Selbsterklärung ausfüllen und diese am Grenzübergang bei einer Kontrolle vorweisen können. Das Formular kann auf der Website der Bundespolizei unter "bundespolizei.de" heruntergeladen und ausgedruckt werden. Falsche Angaben oder Missbrauch können nach Maßgabe der jeweiligen innerstaatlichen Bestimmungen geahndet werden.

Grenzzaun am Bodensee abgebaut

Wegen der Corona-Pandemie waren die Grenzen zu Frankreich und der Schweiz zwei Monate lang für private Reisen geschlossen. Unter dem Beifall von mehreren Hundert Deutschen und Schweizern wurde am Freitagabend der Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen und an weiteren Grenzübergängen abgebaut. Die Zäune waren Mitte April aufgestellt worden, um die Auflagen des Virenschutzes zu gewährleisten.

Manche Liebespaare konnten es nach so langer Trennung gar nicht erwarten, sich wieder in die Arme zu schließen. Sie trafen sich gleich um Mitternacht oder in der Morgensonne. Ein junges deutsch-schweizerisches Paar stand am gesperrten Grenzübergang zwischen Weil am Rhein (Kreis Lörrach) und dem Basler Vorort Riehen parat, als Arbeiter am Morgen noch den Grenzzaun beseitigten.

Dieses Liebespaar in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) darf sich nach wochenlanger Trennung ohne Grenzzaun wieder in die Arme schließen. SWR

Doch auch ohne Grenzzaun verhielten sich die Menschen auf beiden Seiten der Grenze diszipliniert, sagte Bettina Ditzen, SWR-Reporterin aus Konstanz. Die Polizei fahre immer mal wieder vorbei und schaue sich die Situation an. "Nur einige Hunde sprangen von Deutschland in die Schweiz und zurück, doch ihre Besitzer blieben auf ihrer Seite". Auch an den Grenzposten werde weiterhin stichprobenartig kontrolliert. Große Staus bildeten sich nicht. "Es waren eher wenige Autos unterwegs", so Ditzen.

Innenminister Strobl begrüßt Grenzlockerungen

"Ich habe immer gesagt, wenn das Infektionsgeschehen sich in den Nachbarländern angleicht, also beidseitig - man wieder einkaufen kann, weil die Geschäfte jetzt wieder geöffnet haben, dann können wir auch den Grenzschutz zurückfahren", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag. "Deswegen ist es jetzt gut, wenn die geschlossenen Grenzübergänge durch die Bundespolizei wieder geöffnet werden." Es werde weiterhin Grenzkontrollen brauchen, sagte er, stichprobenhaft. "Wir machen das in vorsichtigen Schritten aber es geht in eine gute Richtung", so Strobl.

Auch die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg fallen seit Samstag weg. Italien plant ebenfalls Lockerungen an seinen Grenzen. Laut Medienberichten sollen EU-Bürger ab dem 3. Juni wieder einreisen dürfen - auch ohne danach zwei Wochen in Quarantäne gehen zu müssen.