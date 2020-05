Der kulturelle Bereich öffnet Schritt für Schritt, muss aber strikte Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht der Entwicklung positiv entgegen.

Seit dem 6. Mai 2020 ist ein eingeschränkter Präsenzunterricht an den Musik- und Jugendkunstschulen zur Berufs- und Studienvorbereitung sowie für Einzelpersonen wieder möglich. Das Sozialministerium und das Kultusministerium hatten dies in einer gemeinsamen Verordnung geregelt. Nun haben die beiden Ministerien die Verordnung fortgeschrieben, damit die Änderungen heute in Kraft treten können. Sie gelten auch für freie Musik-, Jugendkunst- und Kunstschulen.

Eisenmann erfreut über Lockerungen im künstlerischen Bereich

"Die Entwicklung des Infektionsgeschehens und das verantwortungsvolle Verhalten der Künstlerinnen und Künstler lassen nun weitere Lockerungen zu“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Es freue sie, dass damit den Lehrkräften ermöglicht werden könne, ihre Schülerinnen und Schüler ein weiteres Stück mehr fördern und unterstützen zu können. "Eine hochwertige musikalische und künstlerische Bildung ist vor allem von persönlicher Begegnung, gemeinsamem Proben und direkter Rückmeldung abhängig", so Eisenmann.

Gesang im Einzelunterricht wieder möglich

Die zweite Phase der Öffnung sieht nun auch das Unterrichten von Schülern mit Blasinstrumenten im Einzel- und Gruppenunterricht sowie von Sängern im Einzelunterricht vor. Zudem enthält die Verordnung neue Informationen zu Gruppengrößen, Abstandsvorgaben und Hygienevorschriften.

Einzelunterricht ist von nun an generell erlaubt. Beim Unterricht in Gruppen von maximal zehn Personen sind lediglich die Bläser und Sänger ausgenommen. Bei den Schülern von Blasinstrumenten sind Gruppengrößen von bis zu fünf Personen zugelassen. Was den Unterricht in Gesang betrifft, bedarf es noch weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Erweiterung auf Gruppen. Tanzunterricht in Gruppen wird in Abweichung zu den anderen Sparten der Musikschulen und Jugendkunstschulen erst ab dem 2. Juni wieder möglich sein.

Raumgröße als limitierender Faktor

Die neuen Lockerungen bringen auch Folgen für die Abstands- und Hygieneregeln mit sich. So müssen beim Spielen von Blasinstrumenten und beim Singen mindestens zweieinhalb Meter Abstand zwischen den Personen eingehalten werden. Beim Theater und darstellenden Spiel sowie beim Tanz, also dort, wo Bewegung im Raum notwendig ist, ist die Raumgröße der limitierende Faktor. Mindestens zehn Quadratmeter pro Person sind bei den ersten beiden Disziplinen Voraussetzung, beim Tanz muss die Raumfläche sogar mindestens 40 Quadratmeter pro Person betragen. Für den Gruppenunterricht bei Bläsern gilt ebenfalls die Zehn-Quadratmeter-Regelung.

Bläser beispielsweise dürfen nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen. Sozial- und Kultusministerium empfehlen außerdem die Installation durchsichtiger Schutzwände. Verschiedene Gegenstände, wie beispielsweise die Mundstücke der Bläser, dürfen nicht mehr gemeinsam benutzt werden.

Schrittweise Öffnung der Volkshochschulen

Volkshochschulen, Sprach- und Nachhilfeinstitute sowie kirchliche Bildungseinrichtungen dürfen ihren Betrieb ebenfalls wieder öffnen.Die Corona-Krise habe die Träger der allgemeinen Weiterbildung vor größte Herausforderungen gestellt, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart laut einer Mitteilung.

Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln müssen selbstverständlich eingehalten werden. Untersagt bleiben aber weiterhin Angebote, bei denen zwischen den Teilnehmern kein Abstand eingehalten werden kann - wie etwa Koch- oder Tanzkurse.