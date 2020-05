Kranke besuchen, Kinder in die Kita bringen, Essen gehen - wir haben zusammengefasst, was ab Montag, 18. Mai, wieder erlaubt ist - und was Sie dabei beachten müssen.

Was sich wo ändert:



Speisewirtschaften, sofern eine gaststättenrechtliche Erlaubnis für den Betrieb einer Speisewirtschaft vorliegt sowie Eisdielen und Cafés dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Bis dahin ist weiterhin nur der Außer-Haus-Verkauf möglich.

Folgende Regelungen sind zu beachten:

In einigen Lokalen muss vor dem Besuch eine Reservierung erfolgen.

erfolgen. Zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung erheben und verarbeiten Betreiber mit Einverständnis der Gäste den Name des Gastes, Datum und Uhrzeit des Besuchs und Kontaktdaten. Die Daten sind vom Betreiber vier Wochen nach Erhebung zu löschen.

Körperkontakt , insbesondere Händeschütteln und Umarmen, soll vermieden werden

sitzen Das Personal muss die Gäste vor Betreten der Gaststätte über Reinigungsmöglichkeiten der Hände informieren und auf die Verpflichtung zur Nutzung hinzuweisen.

soll möglichst erfolgen. Beschäftigte müssen in allen Räumen der Gaststätte mit Gästekontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich kontinuierlich an weitere strenge Hygienemaßnahmen halten. Weitere Details finden Sie in der Corona-Verordnung zu Gaststätten der Landesregierung.

Außerdem dürfen Freizeiteinrichtungen im Freiluftbereich, etwa Ausflugsziele, Minigolfplätze und Bootsverleiher, für die Eintrittsgeld zu entrichten ist, unter Auflagen öffnen. Das gilt nicht für Freizeitparks - diese dürfen erst ab 29. Mai wieder öffnen.

Ebenfalls ab Montag wieder erlaubt ist die Fahrgastschifffahrt. Das gab Tourismusminister Guido Wolf (CDU) am Freitag bekannt. "Ab Montag dürfen die Fahrgastschiffe auf dem Bodensee und andernorts im Land wieder ihre Ausflugsfahrten anbieten. Für Fahrgäste gilt, wie in anderen Bereichen aber auch, Masken tragen, um sich und andere zu schützen", so Wolf.

Auch Campingplätze dürfen ab Montag wieder Übernachtungen in Wohnwagen, Wohnmobilen oder festen Mietunterkünften anbieten. Auch die Beherbergung in Ferienwohnungen und vergleichbaren Wohnungen wird wieder zugelassen. Das gilt jeweils nur soweit eine Selbstversorgung möglich ist. Die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen ist untersagt.

Am Mittwochabend hat die Lenkungsgruppe der Landesregierung mit Hilfe der Vorschläge des Kultusministeriums nun entschieden, wie die Einschränkungen für die Kitabetreuung ab Montag konkret aussehen:

Erlaubt sind maximal 50 Prozent der Kinder, die normalerweise in die jeweilige Kita gehen.

Auch in der Kindertagespflege steht die Ausweitung an. Details zu diesen Punkten werden nun mit den kommunalen Landesverbänden und den Trägern der Kindertageseinrichtungen erörtert und festgelegt. In den Komunen stößt die erlaubte Öffnung der Kitas teilweise auf Kritik. In manchen Orten, beispielsweise in der Region Heilbronn, werden die Einrichtungen auch erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen.

Ab dem 18. Mai sollen zunächst die Grundschulen wieder in den Präsenzunterricht einsteigen. Begonnen werde laut Kultusminsisterium mit den Viertklässlern. Der Unterricht soll sich dabei auf die Kernfächer konzentrieren. Außerdem wird die Klassengröße halbiert, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. "Wir gehen von zwei bis drei Unterrichtsstunden am Tag aus", so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Man wolle den Grundschulen bei der konkreten Gestaltung aber Spielräume lassen, damit sie auf die konkreten Bedürfnisse vor Ort Rücksicht nehmen und flexibel reagieren können - zum Beispiel, was die personelle Planung betrifft. "Sitzenbleiben" wird laut Kultusminsterium in diesem Schuljahr niemand - alle Schüler werden in die nächsthöhere Klasse versetzt.

Von Montag an dürfen auch berufliche Bildungseinrichtungen wie etwa Berufsschulen den Betrieb wieder aufnehmen. Allerdings gelten ähnlich wie in allgemeinbildenden Schulen strenge Regeln zu Abstand und Hygiene, hinzu kommen besondere Vorgaben zum Beispiel für Ausbildungswerkstätten oder Wohnheime.

Abiturprüfungen finden statt

Trotz der Corona-Krise werden rund 47.400 Schüler in Baden-Württemberg in der nächsten Woche ihr Abitur schreiben. Etwa 29.500 Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien beginnen bereits am Montag (18. Mai). Am 20. Mai (Mittwoch) folgen dann die rund 17.900 Prüflinge der beruflichen Gymnasien.

Nach den Pfingstferien sollen dann alle Schüler in einem rollierenden System Präsenzunterricht bekommen, der mit den Fernlernangeboten kombiniert werden soll. Mehr zum Fahrplan der Landesregierung lesen Sie hier.

Auch die Besuchsverbote in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheime werden gelockert. Für Pflege- und Altenheime gelten folgende Besuchsregeln:

Strenge Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden (etwa ein Besuch am Tag von maximal zwei Personen, keine unangekündigten Besuche, Registrierung der Besucher - mehr Details lesen Sie in einer Mitteilung des Sozialministeriums.)

Für Krankenhäuser sind die folgenden Regelungen geplant:

Die Zahl der Besucher in Krankenhäusern soll in der Regel auf einen Besucher pro Tag und Patient beschränkt sein.

, das Einhalten des sowie die sind auch im Krankenhaus einzuhalten. Das Krankenhaus muss für bestimmte hochgradig infektionsgefährdete Patientengruppen wie beispielsweise Patienten nach Knochenmarkstransplantation weitergehende Schutzmaßnahmen veranlassen. Diese können je nach medizinischer Einschätzung bis zu einem kompletten Besuchsverbot reichen.