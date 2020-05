Gastronomie, Fitnessstudios, Fahrschulen - nach dem Corona-Lockdown fährt Baden-Württemberg Schritt für Schritt den Alltag wieder hoch. Wie die Landesregierung in den nächsten Wochen vorgehen will, steht in einem Stufenplan.

Nach Gottesdiensten, Zoos und Friseuren sollen in den kommenden Wochen viele weitere Bereiche des Alltags in Baden-Württemberg gelockert werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat dafür einen Stufenplan ausgearbeitet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte die wesentlichen Inhalte am Mittwoch im Landtag vor. Der Plan befinde sich noch in der Schlussabstimmung mit den Ministerien, sagte der Grünen-Politiker. Das Ampelsystem unterteilt Bereiche des öffentlichen Lebens von grün bis rot - je nach Corona-Infektionsgefahr. Nach dem Entwurf soll nicht nur die Außengastronomie, sondern auch der Innenbereich von Speisewirtschaften unter strengen Hygienevorgaben noch im Mai wieder öffnen dürfen. Der Entwurf der Regierung im Detail:

Ab dem 11. Mai (Stufe 1, hellgrün)

Sport unter freiem Himmel und ohne Körperkontakt soll ab Montag (11. Mai) wieder erlaubt sein. Freiluft-Sportanlagen wie Golf- oder Tennisplätze, aber auch Reitanlagen und Hundeschulen dürfen dann wieder öffnen. Gleiches gilt für Fahrschulen, Sportboothäfen und den Luftsport. Auch Sonnenstudios, Massage-, Kosmetik- und Nagelstudios sollen dann wieder öffnen dürfen. Im Freizeitbereich können Spielbanken ohne gastronomische Angebote wieder den Betrieb aufnehmen. Musikschulen dürfen mit Einschränkungen wieder loslegen. Das Besuchsverbot in Krankenhäusern wird gelockert.

Vor Pfingsten (Stufe 2, grün)

Gaststätten in Baden-Württemberg sollen ihre Innen- und Außenbereiche ab dem 18. Mai wieder schrittweise öffnen dürfen. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach einem Gespräch mit Tourismusminister Guido Wolf (CDU) am Donnerstag mit. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze sollen dann begrenzt wieder zur Verfügung stehen.

Ebenso Freiluft-Ausflugsziele mit Einlasskontrolle sowie kontaktarme Freizeitangebote wie Minigolf oder Bootverleihe sollen vor Pfingsten in Baden-Württemberg wieder erlaubt werden, genauso wie der Fahrradverleih zu touristischen Zwecken. Grundschulen und weiterführende Schulen sollen nur gegebenenfalls schrittweise wieder öffnen.

Gastronomie darf noch im Mai wieder öffnen - mit strengen Auflagen Nach dem Entwurf der Landesregierung können Kneipen und Restaurants unter strengen Hygienevorgaben noch vor Pfingsten wieder öffnen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer auch für das "Badisch Brauhaus" in Karlsruhe.

Vor Pfingsten (Stufe 3, gelb)

Kinderbetreuung soll dann gegebenenfalls schrittweise öffnen. Das kündigte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch an.

Kita-Öffnung ab 18. Mai: Pädagogen fordern Konzept In den Kitas in Baden-Württemberg soll es ab dem 18. Mai wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb geben, das kündigte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch an. Noch sind aber viele Fragen offen.

Ab Pfingsten (Stufe 4, orange)

Pünktlich zu Pfingsten dürfen auch Hotels und Freizeitparks am 29. Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag mit. Für alle Bereiche gelten weiterhin strenge Auflagen. Dazu gehören eingeschränkte Öffnungszeiten, Hygienekonzepte und eine Begrenzung der Gästezahlen.

Auch Besucherzentren, Fitnessstudios, Tanzschulen, Kletterhallen, Indoorsporthallen, Indoorspielplätze sollen noch vor Pfingsten öffnen - ein genaues Datum ist noch unklar. Spaß- und Freizeitbäder sollen nur für Schwimmkurse und -unterricht wieder öffnen dürfen. Auch für die Fluss- und Bodenseeschifffahrt sind Lockerungen vorgesehen.

Nach den Pfingstferien Mitte Juni sollen alle Schüler in Baden-Württemberg zumindest wieder zeitweise zur Schule gehen. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause kombiniert, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im Landtag. Sie legte einen Plan zur schrittweisen Öffnung von Schulen und Kitas in Corona-Zeiten vor. Ein normaler Betrieb sei erst wieder möglich, wenn keine Abstandsregeln mehr eingehalten werden müssen. Wann das sei, könne man heute noch nicht sagen.

Derzeit nicht abschätzbar (Stufe 5, rot)

In diese Stufe fallen die Bereiche des Alltags mit der größten Infektionsgefahr. Hygienekonzepte würden in diesen Bereichen derzeit erarbeitet beziehungsweise geprüft, heißt es im Stufenplan. Die Stufe 5 umfasst Großveranstaltungen wie Fachmessen, Publikumsmessen, Volksfeste, Vereinsfeste und Kongresse. Auch für den Innenbereich von Kneipen und Bars gibt es noch keine Lockerungspläne. Gleiches gilt für Saunen und Wellnessbereiche und die Kultur: Theater, Schauspiel, Ballett, Konzerte, Oper, Kino, Musikfestivals, Film-, Theater- und Musikfestivals, Diskotheken müssen noch warten. Auch für Zuschauerbesuche von Sportveranstaltungen, für Freibäder, Badeseen, Bolzplätze und Mannschaftssport braucht es noch Konzepte. In die Stufe 5 fällt auch das Prostitutionsgewerbe.