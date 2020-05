Heute ist für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder der erste Schultag. Nach den unfreiwilligen "Corona-Ferien", in denen vor allem Fernunterricht und Selbst-Lernen angesagt war, ist zum ersten Mal wieder Unterricht im Klassenzimmer.

Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg startet wieder, doch nur stark eingeschränkt und schrittweise. Rund 330.000 Schüler kehren in ihre Unterrichtsräume zurück.

Welche Schüler kehren zurück ins Klassenzimmer?

Genau: Streng genommen bleiben sogar die meisten Schülerinnen und Schüler zu Hause. Nur die Abschlussklassen werden wieder unterrichtet. Präsenzunterricht heißt dafür der genaue Begriff. Den bekommen diejenigen, die zum Beispiel in den nächsten Wochen ihre Abiturprüfungen schreiben, genauso wie alle Zehntklässler in der Realschule. Besonders viel los wird zum Beispiel an den beruflichen Gymnasien sein, denn da ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die bald Prüfung haben, besonders groß.

Welche Probleme mussten die Schulen lösen, bevor überhaupt wieder an Unterricht gedacht werden konnte?

Also erstmal mussten viele Schulen kräftig umdenken und auch umbauen. Das fängt bei ganz einfachen Dingen wie Seifenspender an. In den Gängen, vor allem in Eingangsbereich, arbeiten viele Schulen mit Markierungen. Ziel ist es da natürlich, dass sich so wenig Menschen wie möglich in die Quere kommen.

Aufgestellt wurden Plexiglasscheiben, zum Beispiel in der Schulmensa oder auf dem Sekretariat. Aber auch die Klassenzimmer konnten nicht so bleiben. Viele Schulleiter haben die Räume nochmal ausgemessen und berechnet, was der Mindestabstand 1,5 Metern laut Hygieneplan genau bedeutet. Das Ergebnis war: Viele Klassen konnten nicht so bleiben, wie sie sind. Aus Klassen werden mehrere Lerngruppen - es braucht also mehr Lehrer als sonst.

Sind denn eigentlich genügend Lehrer da? Viele Lehrer sind ja auch schon älter oder gehören zu einer Risikogruppe. Müssen die jetzt auch ran?

Das Kultusministerium hat klar gestellt: Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören – zum Beispiel wegen Vorerkrankungen –, die dürfen nicht mehr an der Schule unterrichten. Wer älter als 60 Jahre ist, der darf unterrichten, muss es aber nicht. Und da überlegen sich auch einige, erstmal von zu Hause aus weiterzuarbeiten.

Fazit: Es werden einige Lehrerinnen und Lehrer fehlen, die normalerweise in Abschlussklassen unterrichten. Da musste an vielen Schulen Ersatz gefunden werden. Die ersten Tage werden zeigen, ob das auch überall gut klappt.