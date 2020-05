Baden-Württemberg wagt nach einigen Wochen des "Lockdowns" weitere Schritte zurück in die Normalität. Unter anderem sollen Spielplätze, Museen und Zoos kommende Woche wieder öffnen dürfen, so das Staatsministerium.

Das grün-schwarze Kabinett hat am Samstag die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg angepasst. Sie beinhaltet zahlreiche Lockerungen. Folgende Richtlinien gelten dabei ab kommender Woche im Land:

Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg soll ab Montag dem 4. Mai stark eingeschränkt und schrittweise mit etwa 330.000 Schülern wieder starten. Begonnen werden soll mit den Schülern, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen. Hier geht es zur geltenden Verordnung des Kultusministeriums.

Auch die Berufsschulen im Land öffnen stufenweise wieder.

Kindertageseinrichtungen und Kindergärten bleiben hingegen geschlossen. Die Notbetreuung wurde erweitert.

Auch Universitäten und Hochschulen sind weiterhin geschlossen. Die Vorlesungen finden seit dem 20. April jedoch online statt. Aber: Hochschulbibliotheken können unter bestimmten Auflagen öffnen.

Unterricht an Musikschulen in Baden-Württemberg soll vereinzelt wieder möglich sein.

Zum Schulstart am 4. Mai müssen in Heidelberg auf dem Schulhof sowie in den Gängen und Toiletten Schutzmasken getragen werden.

Ab Montag dürfen in Baden-Württemberg unter Auflagen wieder Gottesdienste stattfinden. Dazu zählen Veranstaltungen und Ansammlungen für religiöse Zwecke in Religions- und Glaubensgemeinschaften wie etwa Kirchen, Moscheen oder Synagogen. Außerdem sind bei Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten nun maximal 50 Personen erlaubt. Zu beachten sind dabei die geltenden Schutzvorkehrungen, die Sie hier nachlesen können.

Auch Geschäfte, deren Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist, dürfen ab Montag wieder öffnen. Ladenbesitzer müssen dabei weiterhin beachten, dass Warteschlangen vermieden werden sollen und ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden soll. Außerdem gilt weiterhin die Regel: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche nur eine Person (einschließlich Personal).

Lang ersehnt und ab Montag erlaubt: Friseurbesuche, ein Termin bei der Fußpflege und der Zahnarztbesuch. Diese Einrichtungen können in Baden-Württemberg künftig unter Hygieneauflagen wieder ihre Dienste anbieten.

Die Ausgangssperre für Heimbewohner in Baden-Württemberg wird aufgehoben. Ab Montag dürfen die Bewohner wieder die Einrichtung "ohne triftigen Grund verlassen", so die aktuelle Corona-Verordnung. Jedoch gelten in Pflegeheimen nun zusätzliche Hygienevorschriften. Darunter: eine vierzehntägige Maskenpflicht in Gemeinschaftsräumen für Bewohner, die die Einrichtung verlassen haben (§ 6, Absatz 4a). Mehr dazu hier.

Ab Mittwoch weitere Lockerungen

Es dürfen folgende Einrichtungen am 6. Mai wieder öffnen :

Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten

Tierparks und Zoos

Spielplätze

Alle anderen Einrichtungen wie etwa Sportanlagen, Kosmetikstudios oder Gaststätten bleiben weiterhin geschlossen, teilte die Landesregierung mit. "Große Veranstaltungen mit dicht gedrängten Menschenmassen, feuchtfröhliche Großparties wie der Cannstatter Wasen sind auf absehbare Zeit einfach nicht drin", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Deutschen Presseagentur.

Kretschmann warnt vor neuen Infektionen

Gerade die Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus bergen aus Sicht des Grünen-Politikers die Gefahr einer neuen Infektionswelle.

"Wir müssen auch mit diesen Lockerungen verantwortungsvoll umgehen, weil wir sonst wieder steigende Infektionszahlen riskieren." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident BW

Er rechne mit Ermüdungseffekten, sagte Kretschmann. "Das ist ja auch nur menschlich." Es liege an der Politik, unermüdlich darauf hinzuweisen, wie wichtig die disziplinierte Einhaltung der Maßnahmen ist. Kretschmann warb für eine "neue Normalität" im Umgang miteinander. "Eine Normalität, in der Abstand halten und Hygienevorschriften im Mittelpunkt stehen und allen klar ist, dass manches einfach nicht geht", sagte er.