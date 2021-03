per Mail teilen

Vor den Bund-Länder-Beratungen deutet sich eine Fortsetzung der aktuellen Maßnahmen bis in den April an. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann rechnet eher mit einer Verschärfung der Regeln.

Die SPD-geführten Bundesländer streben eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdowns bis in den April hinein an. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Konferenz am Montag hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Ein exaktes Datum für das Ende der Maßnahmen wird darin aber noch nicht genannt.

Generelle neue Öffnungsschritte sieht der Entwurf nicht vor - er verweist vielmehr auf das "wiederum starke Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik". Allerdings solle es Ländern und Regionen ermöglicht werden, "zeitlich befristete Modellprojekte" zu starten, um "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen". Ein ähnliches Modellprojekt für Baden-Württemberg läuft bereits in Tübingen.

Testpflicht und Quarantäne bei allen Auslandsreisen angepeilt

Der Beschlussentwurf sieht außerdem Testpflicht und Quarantäne bei jeder Auslandsreise vor - unabhängig von Inzidenzen im Zielland. Das träfe also auch auf die spanische Insel Mallorca zu, die seit Kurzem nicht mehr als Risikogebiet gilt. Zudem muss laut Entwurf jeder Arbeitgeber seinen Beschäftigten zwei Selbsttests pro Woche anbieten.

Wird "kontaktarmer Urlaub" möglich?

In dem Entwurf wird zudem erwogen, den Bürgerinnen und Bürgern Ferienreisen nach dem Prinzip des "kontaktarmen Urlaubs" im jeweils eigenen Bundesland zu ermöglichen. Voraussetzung seien die "Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strenge Hygieneauflagen und die Umsetzung eines Testregimes". Dieser Passus in dem Entwurf ist in eckige Klammern gesetzt - dies deutet darauf hin, dass hier noch Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern besteht.

Der Entwurf sieht zudem ein "Sonderprogramm des Bundes" für den Tourismus und verwandte Bereiche vor, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll. Dieses Sonderprogramm könnte dann gestartet werden, wenn "die epidemiologische Lage eine wirtschaftlich relevante Öffnung zu Ostern nicht möglich machen" sollte, wie es in der Vorlage heißt.

Verwirrung um Herkunft der Beschlussvorlage

Der Entwurf muss noch mit dem Kanzleramt und den anderen Bundesländern abgestimmt werden. Kanzleramtsminister Helge Braun teilte auf Twitter mit, dass das Papier nicht - wie zuvor berichtet - aus dem Kanzleramt stammt.

Das in Berlin gerade kursierende Papier zur morgigen MPK stammt NICHT aus dem Kanzleramt. #servicetweet https://t.co/cvhSXITaEH Helge Braun, Twitter, 21.3.2021, 12:25 Uhr

Kretschmann rechnet mit Verschärfungen - greift die "Notbremse"?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits am Freitag die Hoffnung auf Lockerungen gedämpft. Man müsse damit rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden, sagte der Regierungschef. Bei dem Treffen am Montag wird es wohl auch um die zuletzt beschlossene "Notbremse" bei einer Inzidenz über 100 gehen. Diesen Wert hat Deutschland am Sonntag wieder überschritten, auch Baden-Württemberg liegt nur noch knapp darunter. Das Landesgesundheitsamt rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg.

Bund und Länder hatten sich bei ihrem jüngsten Gipfel darauf verständigt, dass Lockerungen bei Inzidenzen über 100 auf den Stand von vor dem 8. März zurückgedreht werden. Einzelne Bundesländer hatten diese Einigung jedoch schon aufgeweicht und den Grenzwert teilweise auf 200 angehoben. Aus dem Staatsministerium in Stuttgart ist zu hören, dass Baden-Württemberg die "Notbremse" möglichst gezielt einsetzen will - bezogen auf einzelne Landkreise mit hoher Inzidenz oder besondere Hotspots in Landkreisen. Zuletzt hatten bereits mehrere Kreise im Land Lockerungen wieder zurücknehmen müssen.

Gemeindetag fordert Öffnungen - Akzeptanz der Maßnahmen sinke

Der Gemeindetag Baden-Württemberg forderte währenddessen eine landesweit einheitliche Öffnung des Einzelhandels. Die Mitgliedsstädte und -gemeinden befürchteten, dass sich Stadtmitten und Ortskerne nach der Bewältigung der Pandemie nicht mehr von den Folgen der aktuellen Einschränkungen erholen werden, teilte eine Sprecherin des Kommunalverbands am Sonntag mit. Die Existenz von zahlreichen Einzelhandelsgeschäften sowie Gastronomie-, Veranstaltungs- und Tourismusbetrieben sei akut gefährdet.

Gemeindetagspräsident Steffen Jäger habe sich deshalb mit einem eindringlichen Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. Ein landesweit einheitlicher Betrieb des Einzelhandels solle auf Grundlage strenger Hygienekonzepte erwogen werden, so Jäger. Zumindest aber das sogenannte "Click & Meet" solle möglich bleiben. Der Kommunalverband warnte zudem, aus den Rathäusern im Land gebe es die Rückmeldung, dass die Akzeptanz für die Beschränkungen in den letzten Wochen und Monaten deutlich abnehme und sich daraus ein wachsendes Ausweichverhalten entwickele.