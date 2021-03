Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten wollen Deutschland in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie schicken. Wie die Maßnahmen in Baden-Württemberg umgesetzt werden, will Ministerpräsident Kretschmann am Dienstagmittag bekannt geben.

Nach der Marathonsitzung der Länderchefinnen und -chefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis tief in die Nacht äußerte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht mehr zu den Beschlüssen. Am Dienstagvormittag will Kretschmann zunächst mit seinem Kabinett die weiteren Schritte beraten.

In den gemeinsamen Beratungen haben Bund und Länder beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr zu schicken. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Der Lockdown wird insgesamt bis zum 18. April verlängert. Bislang gelten die Beschränkungen bis zum 29. März.

Ruhetagsregelung soll gelten

Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag soll die Ruhetagsregelung gelten: Das heißt arbeitsfrei und auch die Supermärkte sind zu - außer am Ostersamstag. Vom 1. bis zum 5. April herrscht somit eine so genannte "erweiterte Ruhezeit" - der Donnerstag ist zusätzlich arbeitsfrei. Lebensmittelgeschäfte sollen an Karsamstag aber öffnen. Ansonsten muss alles schließen: da wo sie schon erlaubt war, die Außengastronomie und auch sonstige Geschäfte. Ansammlungen im öffentlichen Raum sind verboten.

Ostern: Kein Familientreffen, Gottesdienste nur virtuell

Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in der Zeit grundsätzlich untersagt, die Kirchen sollen gebeten werden, Ostergottesdienste nur virtuell durchzuführen. Für private Treffen gilt, dass maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen - Kinder bis 14 Jahren ausgenommen. Kanzlerin Merkel begründet den Beschluss mit den steigenden Infektionszahlen, die dritte Welle müsse gebrochen werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht von einer schweren Entscheidung, die aber absolut richtig sei. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verweist darauf, dass es nicht nur um ein "Auf und Zu" gehe, sondern die Test- und Impfstrategie langsam greife.

Zusätzliche Wirtschaftshilfen für Unternehmen

Tests bekommen auch in Schulen und Kitas eine größere Bedeutung. Zwei Tests pro Woche für alle - in Kitas für die Beschäftigten - sollen bald zur Regel werden. Unternehmen sind aufgefordert, ähnlich zu handeln. Unternehmen werden zusätzliche Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt - und zwar den besonders schwer und von langen Schließungen betroffenen. Bundeskanzlerin Merkel sagte nach den Beratungen, das alles sei nötig, weil wir durch die genetischen Veränderungen des Virus in einer neuen Pandemie seien.

Notbremse soll konsequent umgesetzt werden

Mehr als elf Stunden dauerten die Beratungen. Dabei wurde auch beschlossen, dass bei einer Inzidenz von mehr als 100 die sogenannte Notbremse konsequent umgesetzt werden soll, mit der Rücknahme von Lockerungen. Außerdem soll es zusätzliche Maßnahmen geben. Laut Beschluss können dies Ausgangsbeschränkungen sein oder auch verschärfte Regelungen für Kontakte. Von Urlaubsreisen wird generell abgeraten. Bei Auslandsreisen sollen die Fluggesellschaften verpflichtet werden, die Passagiere vor dem Rückflug nach Deutschland zu testen. Schon vor der entsprechenden gesetzlichen Regelung wollen Fluglinien das etwa für Mallorca-Rückkehrer freiwillig umsetzen.

Kretschmann-Statement am Mittag erwartet

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte schon vor der Konferenz von Ausgangsbeschränkungen für Hotspot-Regionen gesprochen. Zudem hatte er infrage gestellt, ob es dabei bleiben könne, dass Stadt- und Landkreise selbstständig über Öffnungen je nach Inzidenzen entscheiden können oder ob man das wieder landesweit regeln müsse.

Hinzu kommt: In dem Papier von Bund und Ländern wurden zunächst angedachte Verschärfungen für Schulen und Kitas wieder gestrichen. Kretschmann hatte aber bereits vergangenen Freitag erwogen, angesichts vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen auch hier noch etwas zu ändern. So war im Gespräch gewesen, dass ab einer Inzidenz von 200 Schulen und Kitas geschlossen werden müssten. Man müsse auch damit rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden, hatte der Regierungschef gesagt. Zu den Beschlüssen von Bund und Ländern will er sich am Dienstagmittag äußern.