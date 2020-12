Seit gestern ist es offiziell: Ab Mittwoch schließen die Schulen im Land. Lehrerverbände begrüßen die Entscheidung, bemängeln aber auch das lange Hin und Her bei der Entscheidungsfindung. Der Landeselternbeirat fordert Fernunterricht für alle Klassen.



Nach dem bundesweiten Beschluss für einen erneuten Lockdown werden in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien vorverlegt, um Kontakte weitgehend zu beschränken. Nur Abschlussklassen haben noch eine Woche Fernunterricht bis zum Beginn der regulären Weihnachtsferien am 23. Dezember. Für Schüler der Klassen 1 bis 7 und Kita-Kinder wird vom 16. bis 22. Dezember eine Notbetreuung angeboten, wenn die Eltern oder die Alleinerziehenden in ihrem Beruf unabkömmlich sind.

Kritik: Langes Hin und Her und immer noch keine Strategie

Zwar begrüßen die Lehrer- und Elternverbände den früheren Beginn der Weihnachtsferien, kritisieren aber zugleich das Vorgehen und die mangelnde Strategie des Kultusministeriums. Der Landeselternbeirat sieht in dem verfrühten Ferienbeginn und dem geradezu panischen Festhalten am Präsenzunterricht ein Ablenkungsmanöver des Kultusministeriums, dass Schulen schlecht auf Fernlernangebote vorbereitet seien. Alle Klassen müssten die Möglichkeit für Fernunterricht bekommen. Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sei bei der Debatte um die Weihnachtsferien Wahlkampf auf dem Rücken der 1,5 Millionen Schüler und 130.000 Lehrer im Land ausgetragen worden. Der Verband Bildung und Erziehung gibt auch zu bedenken, dass das Personal in der Notbetreuung mit FFP2 Masken ausgestattet werden müsse. Das sei an Grundschulen und Kindertagesstätten immer noch nicht geschehen.

Philologenverband fordert Unterrichtskonzept für die Zukunft

Auch der Philologenverband Baden-Württemberg (PhV BW) hält die Schulschließungen für notwendig, kritisiert aber ebenso das Vorgehen des Kultusministeriums. "Angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen blieb nach dem bisherigen langen Zuschauen gar nichts anderes übrig", so der PhV-Landesvorsitzende Ralf Scholl.

"Mit den neuen Corona-Maßnahmen trägt die Politik endlich dem Gesundheitsschutz Rechnung." Ralf Scholl, PhV-Landesvorsitzender

Der PhV-Vorsitzende forderte das Kultusministerium zudem auf, die Weihnachtsferien dafür zu nutzen, ein tragfähiges Unterrichtskonzept für die kommenden Monate einzuführen, da die Corona-Pandemie nicht schlagartig am 11.1.2021 vorbei sei. Unterricht ohne Abstand sei unverantwortlich, solange die Pandemie außer Kontrolle sei, so Scholl. Außerdem kritisiert er das Handeln der Kultusministerin in der Corona-Pandemie massiv: "Bisher hat die Kultusministerin immer nur reagiert, statt zu agieren. Das Muster sei dabei immer das gleiche: Zunächst lehne sie die Empfehlungen von Wissenschaft und Verbänden kategorisch ab, um später dann ebendiese oder noch härtere Maßnahmen unter enormem Zeitdruck umsetzen zu müssen. "Dieses Vorgehen setzt die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten aufs Spiel und erschwert die Arbeit von Schulleitungen und Lehrkräften aufgrund der fehlenden Planungssicherheit", so PhV-Landesvorsitzende.

Die Interessenvertretung der Gymnasiallehrer besteht ebenfalls auf ein tragfähiges Unterrichtskonzept bis in den Sommer hinein. Auch hier ist das Argument, dass die Pandemie nicht am 11. Januar 2021 plötzlich ende.

Eltern fordern Ausstiegsszenario für Kitas

Die Elternvertretung baden-württembergischer Kindertageseinrichtungen befürchtet vor allem, dass Kitas wie beim Lockdown im Frühjahr die letzten Institutionen sein könnten, bei denen eventuelle Lockerungen und Öffnungen angewandt würden. Sie fordert deswegen schon jetzt "ein klares und verbindliches Ausstiegsszenario für die Kitas".

Berufschullehrerverband kritisiert mangelnde Strategie

Der Berufschullehrerverband (BLV) fordert ein klares Konzept für die Öffnung der Schulen und eine Entlastung der Schulleitungen. "Nur den Lockdown zu beschließen ist noch keine Strategie für die Schulen. Es braucht ein klares Konzept für die Wiedereröffnung und die nächsten Monate", fordert der BLV-Vorsitzende Thomas Speck. Insbesondere werde mehr Personal und mehr Testmöglichkeiten benötigt. Zwar seien Hilfsprogramme für die Schulen beschlossen worden, aber die Schulleitungsteams müssten auch die Zeit haben, diese zu beantragen und umsetzen zu können. Aufgabe der Politik sei es, den Rahmen zu setzen und die benötigten Ressourcen zur Verfügung zu stellen, so Speck.

Eisenmann verteidigt ihren "Wechselkurs"

Um den Beginn der Weihnachtsferien ist bereits sehr früh ein Streit entbrannt. Zunächst sollten die Weihnachtsferien auf den 16.12. vorverlegt werden, dann doch wieder regulär am 23.12. starten. Insbesondere Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) setzte sich für einen regulären Ferienstart ein. Sie rechtfertigte dies mit einem Betreuungsproblem für Eltern, die arbeiten müssten. Im Interview mit dem SWR verteidigte Susanne Eisenman heute ihren Kurs: Längerfristige Planungen seien in einer Pandemie, in der sich die Infektionszahlen ständig änderten, nicht möglich, so die Kultusministerin.