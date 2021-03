Kommt die nächste Bund-Länder-Runde früher als erwartet? Nur wenige Tage nach der letzten Schalte werden nicht nur Rufe nach einem scharfen Lockdown lauter - sondern auch nach einem neuen Corona-Gipfel.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat für Anfang der kommenden Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht gestellt. "Erstmal überlegen wir alle solche Sachen", sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. "Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch."

Nächste Ministerpräsidentenkonferenz bereits früher?

Bei den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse man "zu Klarheit kommen". Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die eigentlich erst für den 12. April geplant ist, vorgezogen werden muss, sagte der Grünen-Politiker nicht.

Den Vorschlag von Bundesgsundheitsminister Jens Spahn (CDU), wegen der schnell steigenden Infektionszahlen das gesellschaftliche Leben 10 bis 14 Tage richtig herunterzufahren, begrüßte der Grünen-Politiker indirekt: "Aus pandemischer Sicht wäre das am besten", so Kretschmann wörtlich.

Allerdings müsse man genau abwägen, ob es sinnvoll und machbar sei, alles zuzumachen. Zuletzt hatte Kretschmann erklärt, die britische Mutante breite "sich gerade so schnell aus, dass sich die Infektionszahlen bei uns alle zehn Tage verdoppeln". Darauf müsse die Politik reagieren, sonst liefen die Intensivstationen schon im April über. Gleichzeitig hatte Kretschmann noch am Freitag im SWR einen härteren Lockdown zurückgewiesen und das Modell der regionalen Notbremsen bei hohen Inzidenzwerten favorisiert.

Hier können Sie das komplette SWR-Interview mit Kretschmann im Video ansehen:

Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

In Baden-Württemberg war die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag sehr leicht gestiegen. Allerdings werden am Wochenende in der Regel weniger Ergebnisse übermittelt. Den Daten des Landesgesundheitsamts zufolge wurden im Laufe der vergangenen 7 Tage 121,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner registriert. Am Freitag hatte der Wert bei 121,1 gelegen. 31 der 44 Stadt- und Landkreise überschreiten mittlerweile die Schwelle von 100. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Schwäbisch Hall mit 475,2, am niedrigsten in Pforzheim mit 69,1.

Der landesweite Sieben-Tage-R-Wert wird derzeit mit 1,19 angegeben. Das bedeutet, das 100 Menschen derzeit 119 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert über 1, dann steigt die Zahl der Neuinfektionen, die Krankheit breitet sich also weiter aus. Ist sie kleiner als 1, gibt es immer weniger Neuinfektionen, die Epidemie läuft also aus.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 2.149 auf 357.171 Fälle. 8.632 Menschen starben bislang in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg. 12,7 Prozent der 2.409 betreibbaren Intensivbetten sind laut Landesgesundheitsamt im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für andere gravierende Erkrankungen.