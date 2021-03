Wie soll es in Baden-Württemberg weitergehen, nachdem das Land mitten in der dritten Welle ist und angedachte Verschärfungen rund um Ostern zurückgenommen wurden? Der Innenminister wird deutlich, der Ministerpräsident dagegen wiegelt ab.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus an der bereits beschlossenen, regionalen "Notbremse" festhalten. "Diese Notbremse gilt und sie tritt ganz konsequent in Kraft", sagte Kretschmann im SWR-Interview. Man sei überall streng dort, wo nicht durch das Freitesten etwas anderes gemacht werden könne. Wo die Inzidenz über 100 liege, komme die "strenge" Notbremse. "Da gibt es kein vertun." Viel schärfer als die Notbremse "können wir etwas gar nicht machen. Es sei denn, wir legen den ganzen industriellen Bereich auch noch lahm", so Kretschmann weiter.

Sehen Sie hier weitere Ausschnitte aus dem SWR-Interview mit Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann:

Angesichts der fehlenden Gegenmaßnahmen nach der Rücknahme der sogenannten Osterruhe hat unterdessen Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein sofortiges entschiedenes Eingreifen gefordert.

"Wir bräuchten in Wahrheit jetzt sofort einen kurzen, allumfassenden Lockdown, um die rasante Ausbreitung der Mutante B.1.1.7 zu stoppen", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" am Freitag. Physisch in ihren Betrieben anwesend wären in dieser Zeit dann nur Angestellte, die zwingend dort sein müssten oder kritische Infrastrukturen betreuten.

Treffen von zwei Haushalten über Ostern soll erlaubt werden Die Landesregierung will über die Ostertage die Regeln für private Zusammenkünfte in Gebieten mit höherer Inzidenz lockern. Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sollen die kommenden Tage auch in Gegenden mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner erlaubt sein, so ein Regierungssprecher am Freitag. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Für Hochinzidenzregionen wie Schwäbisch Hall (derzeit 438,1, Stand Freitag, 16 Uhr) würden strengere Regeln gelten. Es handle sich um ein Entgegenkommen gegenüber den Bürgern. Die verschärften Kontaktregeln der sogenannten Notbremse würden damit über die Feiertage nicht gelten, so der Sprecher weiter.

Strobl wollte bereits im Herbst harten Lockdown

Strobl sprach von einer "verschärften" Homeoffice-Praxis. In den Schulen stünden ohnehin Osterferien an. Strobl hatte schon im Herbst einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Er wurde aber nicht umgesetzt. "Wir können diesen Fehler jetzt wiederholen: Freilich dauert es dann halt länger und wird noch schlimmer", sagte der CDU-Landeschef dem Bericht zufolge weiter.

Insofern sei Angela Merkels Idee einer "Osterruhe" grundsätzlich richtig gewesen, "und die Bundeskanzlerin verdient für ihren mutigen Vorschlag in Wahrheit Unterstützung - leider war die Sache im Detail unzureichend und insgesamt schlecht vorbereitet", erklärte Strobl, der gleichfalls CDU-Bundesvize ist.

Kretschmann sieht Notbremse als ausreichend an

Auf den Vorschlag des CDU-Politikers angesprochen, wiegelte Kretschmann ab. Man habe mit der Notbremse eine scharfe Maßnahme - zum Beispiel Ausgangssperren. "Das haben andere Länder noch nicht gemacht", so Kretschmann weiter. Er könne anderen Bundesländern nur raten, diesen Weg auch zu gehen. "Wir werden den Weg konsequent gehen, wo wir über 100 liegen", so der Grünen-Politiker im SWR weiter.

"Das Virus ist halt schlau und bestimmt unser Geschehen." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne

Ob eine Maßnahme ausreiche, wisse man erst immer im Nachhinein. Man habe auch durch die Gerichtsbarkeit gelernt, verhältnismäßig zu agieren, so der 72-Jährige. "Wir können nicht mal grad tun, was wir wollen."

Coronavirus: Inzidenz in Baden-Württemberg steigt

Seit Tagen steigt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg an - derzeit (Stand 26.3. 16 Uhr) liegt sie laut Landesgesundheitsamt bei 121,2. Keiner der 44 Stadt- und Landkreise befindet sich unter der 50er-Marke. Vier Regionen (Kreis Schwäbisch Hall mit 438,1, Hohenlohekreis mit 274,3, Kreis Sigmaringen mit 227,7 und Main-Tauber-Kreis mit 207,0) überschreiten derzeit den Wert von 200. Insgesamt 30 der 44 Regionen befindet sich über 100.

Noch am Donnerstag hatte Kretschmann nach dem Rückzieher bei der "Osterruhe" einen "Riesen-Handlungsdruck" gesehen, mit anderen Mitteln die stark steigenden Corona-Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Durch das Hin und Her rund um die Osterruhe befürchte er keinen Vertrauensverlust in der Bevölkerung, so Kretschmann im SWR weiter. Man habe den Fehler noch nicht gemacht, die Regelungen seien ja nicht in Kraft getreten und es sei noch nichts entschieden gewesen.

Kretschmann kündigte zudem an, nach Ostern den Versuch rund um das Modellprojekt Tübingen - bei dem mit massenhaften Tests mehr Öffnungsschritte ausprobiert werden - auszuwerten und weitere Projekte zu testen.

Kritik aus Baden-Württemberg an Äußerungen der Kanzlerin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag im Bundestag in einer Rede das Vorgehen der Stadt Tübingen gelobt - und einen Appell an die Kommunen zu mehr Selbstinitiative bei den Corona-Konzepten gerichtet. "Es ist bedauerlich, dass die Bundeskanzlerin den Eindruck erweckt hat, als ob testbasierte Öffnungen etwa des Einzelhandels oder der Außengastronomie in der Entscheidungskompetenz der Landrätinnen und Landräte liegen würden", sagte der Präsident des Dachverbands der baden-württembergischen Landkreise, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU) dazu am Freitag. In Baden-Württemberg habe das Land bislang einen einzigen Modellversuch genehmigt. Andere Überlegungen von Landkreisen, auf Kreisebene alternative Wege zu beschreiten, seien zurückgewiesen worden.

Merkel hatte am Donnerstag gesagt, es sei "keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird". Die Strategie zur Pandemiebewältigung müsse auch weiterhin von Bund und Land definiert werden, so Walter weiter. "Denn Krise braucht Führung." Den Kommunen sollten keine Vorhaltungen gemacht und Versäumnisse vorgeworfen werden.