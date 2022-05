Bis 2030 sollen die Fahrten mit Bus und Bahn in Baden-Württemberg verdoppelt werden, so die Pläne der Landesregierung. Doch auch jetzt gibt es schon bei verschiedenen Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg Aktionen, die die Menschen dazu bringen sollen, vom Auto in den Bus oder die Bahn umzusteigen. mehr...