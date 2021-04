Baden-Württemberg will sich dafür einsetzen, dass entlang von autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraßen bessere und zusätzliche Stellplätze für Lkw entstehen. Dem Stellplatz-Notstand an sehr belasteten Bundesstraßen solle entgegengewirkt werden, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Die Parkplätze seien oft zu klein oder zu eng und es fehle an sanitären Anlagen. Außerdem habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass der systemrelevanten Berufsgruppe der Lkw-Fahrer und -fahrerinnen mehr Beachtung geschenkt werden müsse, so Hermann. Der Bund lege das Augenmerk beim Aus-und Neubau von Rastanlagen bislang vor allem auf Autobahnen. In Baden-Württemberg gebe es aber einen vergleichsweise hohen Anteil an fernverkehrsrelevanten Bundesstraßen mit viel Verkehr, sagte Hermann.