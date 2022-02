per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Neuhausen am Rheinfall ist am Donnerstag ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Laut Kantonspolizei Schaffhausen hatte er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Lkw geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit verschiedenen entgegenkommenden Autos. Dabei wurde ein Fahrer verletzt, der Unfallverursacher starb im Krankenhaus.