Experte warnt vor Cyber-Angriffen auf Unternehmen

Ein Experte für Cyberkriminalität hat Unternehmen in Baden-Württemberg aufgerufen, sich gegen mögliche Angriffe über das Internet zu wappnen. "Investieren Sie bitte in IT-Sicherheit", sagte Torsten Seeberg von der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung des Landesbauernverbands. Chefs und Chefinnen sollten alles tun, um das Risiko zu reduzieren - beispielsweise mit entsprechenden Schulungen für Mitarbeitende. Gerade Baden-Württemberg sei für Kriminelle interessant. Es gebe mehr als 450.000 Unternehmen, das Bruttoinlandsprodukt des Landes liege bei mehr als 500 Milliarden Euro. Auch kleine Unternehmen könnten Opfer von Cyberattackten werden, sagte Seeberg.