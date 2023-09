per Mail teilen

Nach Druck aus Partei und Fraktion ist Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl bereit, den CDU-Landesvorsitz abzugeben. Details dazu will er am frühen Nachmittag in einem Statement bekannt geben. Der SWR überträgt die Erklärung im Livestream ab zirka 13:45 Uhr.