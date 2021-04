Am 16. April 2021 findet in Tübingen die Trauerfeier für den in der vergangenen Woche verstorbenen Theologieprofessor Hans Küng statt. Im Rahmen des Trauergottesdiensts werden unter anderem Reden des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer erwartet. Wir übertragen das SWR Extra: Trauer um Hans Küng ab 12:30 Uhr live.