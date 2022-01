Liveticker: Schüsse auf Uni-Campus im Neuenheimer Feld in Heidelberg

per Mail teilen

In Heidelberg sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der mutmaßliche Täter ist tot. Alle Entwicklungen im Liveticker.

In einem Hörsaal der Uni Heidelberg hat ein Student um sich geschossen. Es gibt mehrere Verletzte, der Täter ist tot. Alle Entwicklungen im Liveticker:

15:55 Uhr

Danyal Bayaz (Grüne), Finanzminister von Baden-Württemberg, hat bei Twitter seine Anteilnahme ausgedrückt.

Mein #Heidelberg, ich bin erschüttert und mein Herz blutet. Ich bin in Gedanken bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Danke an alle Einsatzkräfte und die Beschäftigten der @UniHeidelberg vor Ort!

15:42 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) aus Stuttgart schreibt auf Twitter von "erschütternden Nachrichten aus Heidelberg".

Erschütternde Nachrichten aus #Heidelberg. Meine Gedanken sind bei den Verletzten, bei den Mitarbeiter*innen der Uni, bei Polizei, Notdienst & allen weiteren Einsatzkräften. Passen Sie auf sich auf!

15:21 Uhr

Laut Polizeiangaben habe der Täter bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal der Universität Heidelberg im Neuenheimer Feld mit einer Langwaffe um sich geschossen und dabei vier Personen zum Teil schwer verletzt. Anschließend sei er in den Außenbereich geflüchtet. Der Täter sei tot und man gehe von einem Einzeltäter aus, so ein Sprecher der Mannheimer Polizei. Derzeit sei keine Gefahrenlage mehr gegeben. Für 19 Uhr ist eine Pressekonferenz der Polizei angekündigt. Der SWR überträgt und streamt live. Außerdem hat die Polizei Mannheim ein Bürgertelefon für Angehörige eingerichtet unter der Nummer: 0621/174-5055

14:57 Uhr

Tagesschau-Reporter Tim Diekmann berichtet live vom Campus Neuenheimer Feld in Heidelberg. Unter den Verletzten sollen nach bisherigem Kenntnisstand vier Studierende sein. Eines der vier Opfer soll lebensgefährlich verletzt worden sein, berichtet die dpa.

14:45 Uhr

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat ein Mann mehrere Menschen angeschossen und verletzt. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Es gebe auch einen Schwerverletzten, hieß es. Der Täter sei inzwischen tot. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen soll der Täter selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Er habe mehrere Gewehre bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Diese Angaben wurden aber offiziell noch nicht bestätigt. Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten gab es zunächst keine Angaben. Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben.

14:27 Uhr

Der Amokläufer von Heidelberg soll nach dpa-Informationen selbst Student gewesen sein. Der Mann, der am Montagmittag in einem Hörsaal der Universität um sich schoss, habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen. Er habe mehrere Langwaffen bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben.

14:12 Uhr

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein Einzeltäter am Montagmittag mit einer Langwaffe mehrere Menschen in einem Hörsaal verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Täter sei inzwischen tot. In Sicherheitskreisen hieß es, der Mann habe sich selbst getötet. Diese Angaben wurden aber offiziell noch nicht bestätigt. Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine Angaben. Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben.

13:57 Uhr

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einer Langwaffe mehrere Menschen in einem Hörsaal verletzt, teilte die Polizei mit. Der Täter sei inzwischen tot.