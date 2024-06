Kundgebungen und Demozüge in Mannheim - "Extremisten keine Chance geben"

Bis zum späten Abend sind immer wieder Menschen an die Gedenkstätte für den getöteten Polizisten in Mannheim gekommen, um Blumen niederzulegen und dem Toten zu gedenken. "Hier in Mannheim hat sich gezeigt, dass die Bevölkerung dafür steht, dass man zusammenleben will und dass man den Extremisten keine Chance geben will", sagt SWR-Reporter Harald Bürk.