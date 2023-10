per Mail teilen

Nach dem massiven Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel mit zahlreichen Toten reagierten auch Politiker in BW mit Entsetzen. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Abgeordneter für den Wahlkreis Nürtingen, Nils Schmid, sagte im SWR Fernsehen, dass er hunderte Opfer und Verletzte befürchte. Mögliche Demonstrationen von Unterstützern der Hamas in Deutschland müssten gegebenenfalls verboten werden, so Schmid.