Weißes Gold aus schwarzer Tiefe

Vom Oberrhein in E-Auto-Batterien: Eine Firma aus Karlsruhe will im Südwesten Lithium fördern. Und setzt dabei auf ein umweltschonendes Verfahren.

Er gilt als der Stoff, aus dem die Mobilitätswende gemacht ist: Lithium ist eine der wichtigsten Ressourcen für die Produktion von E-Auto-Batterien. 1,6 Millionen Tonnen des Metalls könnte die Autoindustrie Fachleuten zufolge am Ende des Jahrzehnts jährlich benötigen, um die steigende Nachfrage nach E-Autos zu bedienen.

Die Suche nach neuen Förderstätten ist daher eröffnet. Bislang stammt das Lithium für Batteriezellen meist aus Südamerika, China oder Australien, bei der Förderung leidet nicht selten die Umwelt. Doch das „weiße Gold“ gibt es auch am Oberrhein. In mehreren Tausend Metern Tiefe schlummern die größten Vorkommen Europas. Bis zu 15 Millionen Tonnen, das wären ein Drittel des weltweiten Vorkommens.

Ein Unternehmen, das diesen Schatz heben will – und zwar ohne die Umwelt zu belasten – stammt aus Baden-Württemberg: Die Firma "Vulcan Energie Ressourcen" setzt dabei auf die Mittel der Geothermie. Das Unternehmen holt heißes Thermalwasser aus einer Tiefe von 3.000 Metern an die Oberfläche. Mit einem doppelten Ertrag, wie Firmenchef Horst Kreuter erklärt.

„Im Thermalwasser des Oberrheingrabens ist Lithium gespeichert. Wir holen das Thermalwasser nach oben, um Energie zu erzeugen, Wärme und Strom zu liefern. Und nach diesem Energie-Prozess holen wir das Lithium aus dem Thermalwasser, bevor wir es wieder in den Untergrund zurück einspeisen.“

Lithium-Förderung als Nebenprodukt der Erdwärmegewinnung. Der Prozess startet in einer Geothermie-Anlage im pfälzischen Landau. Hier wird das 165 Grad heiße Wasser aus der Erde gepumpt, Strom und Wärme daraus gewonnen. Um daraus dann den wertvollen Rohstoff zu extrahieren, braucht es ein aufwendiges Verfahren. Das führt Vulcan Energie Ressourcen in einem Labor durch, im 40 Kilometer entfernten Karlsruhe. Die dazu notwendige Energie kommt aus der Erdwärme, die bei der Förderung des Wassers entsteht. Ein ökologisches Verfahren, meint Firmenchef Horst Kreuter:

„Weil wir nur 50 Prozent der Energie dazu brauchen, hat unser Lithium, wenn Sie wollen, einen negativen CO2-Fußabdruck, weil wir 50 Prozent einspeisen in die Wärme- und Stromnetze.“

Der Förderung von Lithium haben sich auch weitere Betriebe aus Baden-Württemberg verschrieben. In Bruchsal arbeitet der Energieriese EnBW zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie an der Gewinnung von Lithium mittels Geothermie. Bis zu einer kommerziellen Nutzung werden allerdings noch Jahre vergehen. Das gilt auch für Vulcan. Bislang arbeitet das Unternehmen ausschließlich mit einer Pilotanlage.

Doch weil der Stoff so begehrt ist, hat der Betrieb nach eigenen Angaben jetzt bereits Lieferverträge abgeschlossen. Ein Kunde soll der Autohersteller Renault sein. Schon in vier Jahren will die Firma Lithium für eine Million E-Auto-Batterien fördern. Damit das klappt, braucht das Unternehmen aber erst mal Geld. Im kommenden Jahr will es an die Frankfurter Börse gehen.