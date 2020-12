Nach Linken-Chefin Katja Kipping hat auch ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger angekündigt, im Oktober nicht wieder für den Spitzenposten zu kandidieren. Das gab der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete am Samstag in einer schriftlichen Erklärung an die Parteigremien bekannt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Seit gut acht Jahren ist die Doppelspitze im Amt. Mit dem Rückzug der beiden Vorsitzenden steht der Linken nun auf dem Parteitag in Erfurt vom 30. Oktober bis 1. November ein personeller Umbruch bevor. Riexinger schrieb in seiner fünfseitigen Erklärung, dass es unter seiner und Kippings Führung gelungen sei, die Linke "zu einer gesamtdeutschen Partei aufgebaut und weiterentwickelt" zu haben. Sie sei heute eine "stabile Kraft im bundesdeutschen Parteiensystem". Zwischen 2007 und 2012 war der heute 64-Jährige Landesvorsitzender der Linken in Baden-Württemberg. Kipping hatte bereits am Freitag in einem Brief an die Parteigremien angekündigt, nicht mehr anzutreten.