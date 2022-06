Die Linken starten Kampagne "Mieten Runter"

Die Partei Die Linke in Baden-Württemberg hat in Stuttgart eine landesweite Kampagne für niedrigere Mieten gestartet. Mit ihrer Aktion "Mieten Runter" wende sie sich auch an die Landesregierung. Diese habe die Not der Wohnungssuchenden nicht im Blick. Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit fremd klingenden Namen hätten es deutlich schwerer bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Die Partei kritisiert, dass im Vergleich zur Jahrtausendwende mehr als 60 Prozent weniger sozial gebundener Wohnraum auf dem Markt sei. Die 377 Millionen Euro, die die Landesregierung im aktuellen Haushalt für den sozialen Wohnungsbau bereithält, reichten nicht aus, so Die Linke. Außerdem dürfe es keine Fristen für die soziale Bindung geben. Nach deren Ablauf würden Investoren die von öffentlicher Hand finanzierten Wohnungen teuer weitervermieten. Der Bundesgerichtshof hatte allerdings entschieden, dass eine soziale Bindung nur so lange laufen kann, bis die Förderung der öffentlichen Hand aufgebraucht ist. Sozialbindung bedeutet im Wohnungsbau, dass günstiger Wohnraum durch öffentliche Mittel gefördert wird. Dass 15 der 30 teuersten Städte in Deutschland in Baden-Württemberg lägen und Wohnraum in Städten wie Stuttgart oder Heidelberg unbezahlbar sei, sei ein Skandal. Die Mieten müssten jetzt und für die nächsten sechs Jahre eingefroren werden, so die Linken, die in Baden-Württemberg nicht im Landtag vertreten sind.