Die Linke in Baden-Württemberg fordert den Landtag auf, die Landtagswahl in Stuttgart wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Statt wir bisher geplant im März solle sie lieber am Termin der Bundestagswahl im September stattfinden. Dafür sei eine Zweidrittelmehrheit im Landtag nötig. "Der Wahlkampf darf nicht zum Gesundheitsrisiko der Bevölkerung werden", so Dirk Spöri, Landessprecher der Linken. Die neue Virus-Mutation stelle ein zusätzliches und noch nicht abschätzbares Gesundheitsrisiko dar. Außerdem sei durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen ein normaler Wahlkampf und Meinungsbildungsprozess nicht möglich, so Linken-Landesgeschäftsführerin Claudia Haydt. Zuletzt hatte das Land Thüringen seine Landtagswahlen wegen Corona vom April in den September verschoben.