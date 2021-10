Unternehmen in Baden-Württemberg klagen über Lieferengpässe

In der Corona-Krise setzen Lieferengpässe viele Unternehmen aus Baden-Württemberg unter Druck. Den Mangel bekommt auch der Endkunde deutlich zu spüren, wie die Unternehmen dem SWR berichten.

Mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg klagen über massive Lieferengpässe aufgrund der Corona-Krise. Wie unter anderem die Industrie- und Handelskammer (IHK) der Region Stuttgart berichtet, sind annähernd alle Industriebranchen betroffen. "Viele Betriebe müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen, teils sogar Produktionsstopps beziehungsweise geringere Produktion sowie Umsatzausfall. Bei einigen Unternehmen kommt es auch dazu, dass Neuaufträge abgelehnt werden müssen", sagt Johannes Schmalzl, IHK-Hauptgeschäftsführer der Region Stuttgart, gegenüber dem SWR.

Eingeschränkter Schiffsverkehr trifft auch BW

Den Unternehmen fehlen Rohstoffe. In einer bundesweiten IHK-Umfrage im August gab knapp die Hälfte aller Unternehmen an, dass insbesondere Stahl derzeit Mangelware sei. Auch Kunststoffe, Holz, Elektronikteile und Aluminium seien betroffen. Als ein Grund dafür werden die internationalen Lieferketten gesehen, die in der Corona-Krise immer wieder unterbrochen waren. Erst die Blockade des Suezkanals im Frühjahr und zuletzt die vorübergehende Schließung des zweitgrößten chinesischen Hafens treffen auch die Industrie in Baden-Württemberg.

Bereits im September berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Baden-Württemberg über fehlende Materialien:

Stihl: Kunden müssen auf Produkte warten

An der Lage hat sich bisher nichts verändert. So berichtet beispielsweise das Waiblinger Unternehmen Stihl: Die Auftragsbücher seien zwar voll, die Nachfrage hoch. Allerdings sei die Verfügbarkeit von sogenannten Stahlhalbzeugen stark eingeschränkt. Vor allem Bauteile wie Stanz- und Drehteile aber auch ganze Baugruppen seien bei Stihl betroffen, so eine Unternehmenssprecherin zum SWR. Daneben stellt der Hersteller von motorbetriebenen Geräten "beträchtliche Probleme" bei Elektronikkomponenten wie auch Kunststoffen fest. Auch der Kunde bekommt das letztlich zu spüren. Man sei bemüht, die Kunden zu versorgen.

"Trotzdem müssen unsere Kunden teilweise länger auf bestellte Produkte warten"

Auch Unternehmen im Süden von Baden-Württemberg klagen über fehlende Materialien. Zulieferer wie ZF - der größte Arbeitsgeber in der Bodensee-Region - seien doppelt getroffen, so ein Unternehmenssprecher. Zum einen sei man selbst betroffen, etwa von der Mikrochip-Krise oder auch vom Mangel an Holz, das für Versandkisten benötigt werde. Zum anderen hänge man als Zulieferer auch an Autoherstellern wie Daimler. Die Fertigungsstopps in diesem Jahr würden auch ZF beeinflussen. "Das bedeutet für uns, dass wir im laufenden Jahr bis zu elf Millionen weniger Fahrzeuge mit unseren Komponenten und Systemen für Antrieb, aktive und passive Sicherheit, Fahrwerk, Bremse und Lenkung sowie Elektronik und Software ausrüsten können."

Viele Zulieferer hängen an Daimler

Bereits mehrfach drosselte Daimler in diesem Jahr wegen der Chipkrise die Produktion in den Werken. "Die Situation ist weiterhin volatil. Wir fahren auf Sicht", heißt es von Seiten des Konzerns. Das heißt, dass sich die Situation auch wöchentlich ändern kann: Vergangene Woche wurde im Werk in Rastatt größtenteils uneingeschränkt produziert, in dieser Woche sind Beschäftigte wieder in Kurzarbeit. Wie lange es so weiter geht, wann sich der Engpass bei Halbleiterkomponenten auflöst, ist unklar. Eine Prognose sei derzeit nicht möglich, so das Unternehmen.

Ähnlich ist die Situation im Norden Baden-Württembergs. Auch dort klagt die Chemie- und Maschinenbauindustrie über Probleme in den globalen Lieferketten. "Sie belasten das wichtige Auslandsgeschäft", sagt Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, zum SWR. Weil Rohstoffe fehlen, seien die Exporterwartungen der Betriebe im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Frühsommer deutlich zurückgegangen: In den kommenden zwölf Monaten würden 21 Prozent der Unternehmen mit steigenden Ausfuhren rechnen - was einem Rückgang von acht Prozentpunkten entspreche.

Kurze Lieferwege zahlen sich derzeit aus

Auch kleinere Mittelstandsunternehmen leider unter Rohstoffmangel. Für Sven Maier, Geschäftsführer des Matratzenhandels Schwäbische Traumfabrik in Bad Boll (Kreis Göppingen), haben sich in der Corona-Krise kurze Lieferwege zwar ausgezahlt. Beispielsweise Schäume für seine selbst hergestellten Matratzen bezieht Maier seit Jahren von regionalen Firmen. Allerdings ist auch sein Betrieb von Engpässen betroffen. Latex beziehe er aus Belgien und Italien. Diese Lieferanten wiederum bekämen ihre Rohstoffe teils aus China, wo das Problem seinen Lauf nehme.

"Wenn da eine Komponente fehlt, geht das sofort auch bei uns durch"

Die Kunden des Matratzenherstellers müssen sich deshalb länger gedulden. "Für manche ist das befremdlich, weil sie es gewohnt sind, dass alles immer gleich verfügbar ist", sagt Maier. Wie alle Unternehmer derzeit kann auch er keine Perspektive geben, wann die Lieferengpässe enden. Endkunden müssten sich jedoch vorerst darauf einstellen, dass die ständige Verfügbarkeit von Waren gerade nicht mehr selbstverständlich sei, so Maier.