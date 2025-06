per Mail teilen

Kunden und Kundinnen von Lidl in Baden-Württemberg sollen eine Zwiebelmettwurst von Tillman's zurückbringen. In dem Produkt könnten gefährliche Kolibakterien enthalten sein.

Die Firma Tillman's Convenience GmbH ruft den Artikel "Zimbo Frische Schinken-Zwiebelmettwurst Klassik, 200 Gramm" mit dem Verbrauchsdatum 25.06.2025 zurück. In der Wurst seien Kolibakterien nachgewiesen worden, die Durchfallerkrankungen auslösen könnten, teilte das Unternehmen mit.

Zwiebelmettwurst wurde auch in BW verkauft

Der Artikel mit der Charge 38202198 und dem Veterinärkennzeichen DE NW 20028 EG sei auch bei Lidl in Baden-Württemberg verkauft worden. Weitere betroffene Bundesländer sind Rheinland-Pfalz, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Wurst kann laut dem Unternehmen in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons, so Tillman's. Andere Artikel seien von dem Rückruf nicht betroffen.