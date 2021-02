Ein Tatverdächtiger aus Ulm ist im Zusammenhang mit den Paketsendungen an die Unternehmen Lidl in Neckarsulm (Landkreis Heilbronn) und Getränkefirma Wild in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen worden. Über eine Postagentur machten ihn die Beamten ausfindig und weiten die Ermittlungen nun aus.

Sendung am Mo , 22.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW