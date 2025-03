Am Himmel über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war am Montagabend eine leuchtende Spirale zu sehen. Was steckt hinter dem Licht-Spektakel?

Ein ungewöhnliches Himmelsphänomen hat am Montagabend am Nachthimmel über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Erstaunen gesorgt. Auch User von SWR Aktuell meldeten sich über die Sozialen Netzwerke. Eine weiß-bläulich leuchtende Spirale war am Himmel zu sehen und sorgte bei einigen für Verwunderung.

Doch vermutlich war es eher kein Zeichen für außerirdisches Leben. Wie mehrere Medien berichten, könnte es sich dabei um frei rotierenden, nicht verbrauchten Treibstoff einer Rakete handeln - vermutlich von Space X. Am frühen Montagabend hatte das Raumfahrtunternehmen von US-Milliardär Elon Musk auf der Plattform X den Start einer Rakete Falcon 9 im US-Bundesstaat Florida sowie die Landung der Raketenstufe vermeldet.

Bei einer ähnlichen Spirale am Nachthimmel über Alaska im Jahr 2023 hatte Don Hampton vom Geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbank gegenüber dem Nachrichtendienst AP erklärt, dass es sich bei dem Licht-Phänomen um überschüssigen Treibstoff handle, der von einer Rakete abgeworfen wurde. In dieser Höhe verwandle sich der Treibstoff in Eis. Wenn dieser dann von Sonnenlicht angestrahlt werde, wirke das unter Umständen wie eine Wolke.

Space X: Lichtspektakel wegen Falcon 9 im Februar

Ein Himmelsphänomen im Zusammenhang mit Falcon-9-Raketen ist bereits vor wenigen Wochen zu beobachten gewesen. In der Nacht auf den 19. Februar waren Lichtschweife am Himmel zu sehen. Wie ein Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr damals mitteilte, habe es sich um einen unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Atmosphäre gehandelt. Die Rakete war am 1. Februar in den USA gestartet.

Die Falcon 9 ist eine Zweistufenrakete. Der erste Raketenteil, der sogenannte Booster, wird wieder zur Erde zurückgeführt. Die zweite Raketenstufe verglüht in der Atmosphäre.